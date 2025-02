KW6: Andreas Wagner ist der Macher der Woche

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.