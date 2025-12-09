– Foto: Montage

KW49: Raphael Petzi ist der Macher der Woche +++ präsentiert von Sonderpreis Baumarkt +++

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

Macher der Woche (KW49):

📍Raphael Petzi

🧰 Verein: TV Freyung

🎯 Dreierpack mal anders!

Bei der Hallenlandkreismeisterschaft in Freyung zeigt Raphael Petzi eine beeindruckende Leistung: Drei gehaltene Elfmeter in Folge im entscheidenden Duell ums Weiterkommen.

Im alles entscheidenden Elfmeterschießen gegen den SV Röhrnbach pariert er gleich drei Strafstöße hintereinander – und sichert damit seinem Team den Einzug in die nächste Runde. Völlig verdient ist er damit unser Macher der Woche.