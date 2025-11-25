– Foto: FuPa Montage

KW47: Florian Kimberger ist der Macher der Woche +++ präsentiert von Sonderpreis Baumarkt +++ Verlinkte Inhalte Florian Kimberger

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

Macher der Woche (KW47):

📍 Florian Kimberger

🧰 Verein: DJK Vornbach a. Inn

🎯 Macher der Woche in Niederbayern: Dreierpack beim 8:0-Erfolg in der Landesliga! Beim Spiel der Landesliga gegen den FC Kosova Regensburg sorgte Florian Kimberger mit einem beeindruckenden Dreierpack für besondere Akzente. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen ebnete er den Weg zu einem klaren 8:0-Achtungserfolg und setzte damit ein starkes Zeichen in der laufenden Saison.

Doch nicht nur Kimberger verdient Anerkennung – das gesamte Team hat mit Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit zu diesem Ergebnis beigetragen. Zu dieser herausragenden Leistung kann man der gesamten Mannschaft nur herzlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Erfolg und damit auch vollkommen gerechtfertigt zu unserem „Macher der Woche“ – Florian Kimberger!