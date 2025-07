– Foto: Sonderpreis / FuPa

KW30: Benedikt Kleinert ist der Macher der Woche +++ präsentiert von Sonderpreis Baumarkt +++ Verlinkte Inhalte Benedikt Kleinert

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

Macher der Woche (KW30):

📍Benedikt Kleinert

🧰 Verein: FC Obernzell-Erlau

🎯 Unser Gewinner der Woche – ein wahrer Joker-Move!

Eingewechselt in der 76. Spielminute, zeigt unser Matchwinner eindrucksvoll, was ein echter Joker leisten kann. In sprichwörtlich letzter Minute erzielt er das entscheidende Siegtor – und sichert seinem Team damit nicht nur drei hart umkämpfte Punkte, sondern krönt sich selbst zum Macher der Woche!

🛠️ Über Sonderpreis Baumarkt