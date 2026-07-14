KW28: Timo Eineder ist der Macher der Woche

– Foto: Sonderpreis / Montage FuPa

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

📍 Timo Eineder 🧰 Verein: FC Alkofen 🎯 "Macher der Woche in Niederbayern": Nach drei Treffern beim Testspiel am vergangenen Mittwoch in Schwanenkirchen (5:1 - Erfolg) zeigte unser Gewinner, dass er sich sogar nochmal steigern kann: Beim 4:2 - Sieg am vergangenen Wochenende gegen Bad Griesbach erzielte der Angreifer des FC Alkofen sogar alle vier Tore seines Klubs und zeigt sich somit kurz vor dem Saisonstart in überragender Verfassung.

🛠️ Über Sonderpreis Baumarkt

In den Sonderpreis Baumärkten findest du eine Vielzahl von Artikeln aus den Themenbereichen Schrauben und Eisenwaren, Garten und Freizeit, Technik und Werkzeug sowie Renovieren und Wohnen zu günstigen Preisen. Darüberhinaus gibt es immer wieder Rest- und Sonderposten zu Angebotspreisen. Das Sortiment von Sonderpreis Baumarkt richtet sich sowohl an Handwerker als auch an Heimwerker, den bei einem Haus oder Wohnung gibt es immer was zu renovieren oder zu gestalten. Cooler Service: Mit dem kostenlosen WhatsApp-Service verpasst du keine Schnäppchen mehr. Hier erhältst du regelmäßig den aktuellen Prospekt mit den Knüllerangeboten der Woche direkt auf dein Handy. Möchtest du zusätzlich zum Prospekt weitere Top-Angebote, Informationen und Ratgeber erhalten, registriere dich jetzt für den kostenlosen Newsletter.





🎁 Die Macherfamilie - das Vorteilsprogramm vom Sonderpreis Baumarkt

Hier kannst du Teil der Macherfamilie werden. Die Macherkarte kannst du ganz klassisch als Scheckkartenformat oder digital in der App verwenden. Als Mitglied dieser Karte sammelst du bei jedem Einkauf, ob online oder im Markt, wertvolle Macherpunkte und kannst dadurch clever sparen.





🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺