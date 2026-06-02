KW22: Jonas Frank ist der Macher der Woche

📍 Jonas Frank ist unser Macher der Woche! 🛠️🏆🔥 🧰 Verein: SV Hutthurm 🎯 "Macher der Woche in Niederbayern": Relegationsspiele sind absolut nichts für schwache Nerven. Es geht um die Arbeit einer ganzen Saison, um alles oder nichts – und genau in so einem Moment brauchst du jemanden, der eiskalt bleibt. Jonas Frank hat beim SV Hutthurm genau das getan! 💥

Im alles entscheidenden Relegationskracher gegen den TV Geisenhausen übernahm Jonas die Verantwortung, erlöste seine Farben und schoss das goldene Tor zum 2:1-Sieg. Das bedeutet: DER SV HUTTHURM BLEIBT BEZIRKSLIGIST! 📉➡️📈🎉

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