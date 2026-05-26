KW21: Jonas Mautner ist der Macher der Woche

DER AUFSTIEGSHELD: Jonas Mautner ist unser Macher der Woche! 🛠️🏆🔥 – Foto: Robert Geisler / FuPa Montage

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

📍 Jonas Mautner ist unser Macher der Woche! 🛠️🏆🔥 🧰 Verein: FC Salzweg 🎯 "Macher der Woche in Niederbayern": 2.022 Zuschauer. Ein elektrisierendes Derby gegen den SV Hutthurm. Und ein Mann, der in den Geschichtsbüchern des Vereins verewigt wurde: Jonas Mautner! 🏟️💥

In diesem Spiel behielt Jonas Nerven aus Stahl. Mit seinem Doppelpack schoss er den FC Salzweg zurück in die Bezirksliga! Vor dieser Wahnsinnskulisse so abzuliefern – das ist die Definition eines echten „Machers“. Wenn der Druck am größten ist, zeigt sich eben die wahre Klasse! 🚀⚽

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