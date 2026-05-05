KW18: Alexander Starkl ist der Macher der Woche

– Foto: Sonderpreis / Montage FuPa

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

📍 Alexander Starkl 🧰 Verein: FC Sturm Hauzenberg II 🎯 Das Duell um den Aufstiegsrelegationsplatz in der Kreisklasse Passau / Freyung entschied er fast im Alleingang: Mit drei Toren, einem Assist und das alles in nur 56 Spielminuten zeigte unser Gewinner einmal mehr, dass er noch immer ein Mann der Extraklasse ist. Vollkommen zurecht ist das der Titel zum "Macher der Woche in Niederbayern".

🛠️ Über Sonderpreis Baumarkt

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