Foto: Sonderpreis Baumarkt / FuPa

KW16: Bastian Halbritter ist der Macher der Woche

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

Macher der Woche (KW16):

📍Bastian Halbritter

🧰 Verein: TSV Herrngiersdorf

🗓️ Alter: 27

🎯 3 Tore + 4 Assists beim 9:1-Sieg gegen die SG Siegenburg / Train: Mit diesen beeindruckenden Zahlen sichert sich unser Gewinner völlig zurecht den Titel "Macher der Woche".







🛠️ Über Sonderpreis Baumarkt

