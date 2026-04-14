KW15: Samuel Guth ist der Macher der Woche

– Foto: Sonderpreis / Montage FuPa

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. FuPa & Sonderpreis Baumarkt präsentieren wöchentlich am Dienstag den entscheidenden Mann des Spieltags, sprich den "Macher der Woche" in Niederbayern.

📍 Samuel Guth 🧰 Verein: FC-DJK Simbach 🎯 Ein Spiel mit Höhen und Tiefen für unseren Gewinner. Mit drei Toren entschied er die Partie gegen Aiglsbach beim 4:2 - Erfolg fast im Alleingang. Bei seiner letzten Bude fiel er aber so unglücklich auf die Schulter, dass er anschließend ausgewechselt werden musste und seinem Verein längere Zeit fehlen wird. Wir sagen: Glückwunsch zum "Macher der Woche in Niederbayern" und alles Gute für die Genessung!

🛠️ Über Sonderpreis Baumarkt



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