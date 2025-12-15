KV Plieningen: „Inzwischen sind wir das formstärkste Team“

Der KV Plieningen beginnt am 27.01. mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. „Dann stehen neben einem intensiven Trainingswochenende auch drei Testspiele an“, sagt Abteilungsleiter Martin Schmid. Der zeitliche Rahmen ist klar abgesteckt: „Das werden intensive fünf Wochen bis zum ersten Spieltag.“

Die bisherige Saison ordnet Schmid realistisch ein. „Wir sind mit 25 Punkten absolut im Soll.“ Nach strukturellen Veränderungen sei Geduld notwendig gewesen: „Nach dem Karriereende einiger erfahrener Spieler und dem Trainerwechsel war klar, dass wir etwas Zeit brauchen werden, um ins Rollen zu kommen.“ Diese Phase sieht er nun abgeschlossen: „Inzwischen sind wir das formstärkste Team und in der ausgeglichenen Staffel voll auf Kurs.“

Neue Spielphilosophie trägt Früchte

Besonders zufrieden ist Schmid mit der Umsetzung auf dem Platz. „Das Team hat die veränderte Spielphilosophie gut angenommen und umgesetzt.“ Der Weg dorthin war nicht ohne Rückschläge: „Dabei hat natürlich noch nicht alles geklappt und wir haben auch den ein oder anderen Punkt deswegen liegen lassen.“ Dennoch überwiegt der positive Eindruck: „Wir spielen sehr ansprechenden und ansehnlichen Fußball, der in den meisten Fällen von Erfolg gekrönt ist.“

Enger Kader als einziges Thema

Gravierende Schwierigkeiten sieht Schmid nicht. „Ernsthafte Probleme haben wir keine.“ Ein Punkt sei jedoch bekannt gewesen: „Wir wussten, dass der Kader auf ein, zwei Positionen etwas knapp besetzt sein würde.“ Das habe sich bemerkbar gemacht: „Das haben wir bei Ausfällen dann im ein oder anderen Spiel auf zu spüren bekommen.“ Für den Winter gibt es dafür eine klare Agenda: „Dieses Thema wollen wir im Winter angehen.“

Top fünf klar im Blick

Am Saisonziel hält der Verein fest. „Wir bleiben bei unserem bewährten Ziel, unter die Top 5 kommen zu wollen.“ Die Ausgangslage ist eng: „Aktuell fehlt dafür ein einziger Punkt. Bis Platz 3 sind es gerade einmal 3 Punkte.“ Schmid bleibt abwägend: „Schauen wir mal, wie wir in die Rückrunde starten und was dann noch drin ist.“

Gespräche laufen, Rückkehrer erwartet

Personell arbeitet der Verein im Hintergrund. „Wir sind mit einigen Spielern im Gespräch und führen Verhandlungen mit deren bisherigen Vereinen.“ Konkretes gibt es noch nicht zu vermelden: „Spruchreif ist noch nichts, wir sind aber guter Dinge, dass wir die fehlenden Puzzle-Teile im Kader bald präsentieren können.“ Zusätzlich kehren Spieler zurück: „Außerdem erwarten wir mindestens zwei langzeitverletzte Spieler zurück. Das sind dann gefühlte Neuzugänge, über die wir uns besonders freuen.“ Abgänge sind kein Thema: „Abgänge stehen nach aktuellem Stand keine an.“

Favoriten und Abstiegskampf

Zur Ligaspitze sagt Schmid: „Die Tabelle lügt nicht.“ Seine Einschätzung aus dem Sommer bestätigt sich: „Vor der Saison habe ich ABV und Waldebene Ost zu Favoriten erklärt und sie stehen nun ganz oben.“ Daran hält er fest: „Ich bleibe bei der Einschätzung, allerdings ist und bleibt es sehr eng.“ Auch der Blick nach unten zeigt die Dichte der Staffel: „Letzte Saison hatten die direkten Absteiger allesamt weniger als 30 Punkte.“ Daraus folgert er: „Wenn man das als Maßstab nimmt, wird es für die 4 Mannschaften, die gerade da unten stehen, sicher schwierig, über dem Strich zu landen.“ Gleichzeitig bleibt Raum für Überraschungen: „In dieser ausgeglichenen Staffel ist alles möglich und es bleibt bis zum Ende spannend.“