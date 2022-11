KV mit Moral aber ohne Punkte am Ende

Kreisliga A2: SV HNK Slaven Stuttgart – KV Plieningen, 3:2 (1:0), Stuttgart

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV HNK Slaven Stuttgart mit 3:2 gegen den KV Plieningen für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass der KV Plieningen eine Niederlage kassierte.

Für das erste Tor sorgte Dino Dzakmic. In der 21. Minute traf der Spieler von SV HNK Slaven Stuttgart ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung der Elf von Trainer Igor Kantar nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Luka Mijic erhöhte für SV HNK Slaven Stuttgart auf 2:0 (62.). Marc Schuchardt schlug doppelt zu und glich damit für den KV Plieningen aus (64./83.). In der Nachspielzeit schockte Mijic die Mannschaft von Trainer David Gzim, als er das Führungstor für SV HNK Slaven Stuttgart erzielte (92.). Schließlich strich SV HNK Slaven Stuttgart die Optimalausbeute gegen den KV Plieningen ein.