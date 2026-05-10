Kuyu trifft doppelt – SV Solingen zieht an SC Reusrath vorbei Vor einer großen Kulisse muss sich der SC Reusrath dank eines Doppeltorschützen dem SV Solingen beugen: Durch die 1:2-Heimniederlage rutscht der SCR auf den Relegationsplatz der Bezirksliga. von RP / Tobias Brücker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Reusrath hat am Freitag die Tabellenspitze abgegeben. – Foto: Dennis Kemmerling

Der SC Reusrath hat die wahrscheinliche Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Bezirksliga und den direkten Aufstieg in die Landesliga verpasst. Im Heimspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen dem SV Solingen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Der Solinger David Kuyu hob sich als Doppeltorschütze hervor. Obgleich des Rückschlages kann der SCR weiter von der riesigen Überraschung im Rennen um den Klassenwechsel träumen.

Unter Flutlicht kamen am Freitagabend offiziell 350 Zuschauer auf die Anlage in Reusrath – offiziell. Viele Augenpaare gaben dem Aufeinandertreffen des Spitzenreiters mit seinem Verfolger einen würdigen Rahmen. "Ich glaube, so etwas hat der Ort noch nicht erlebt", beschrieb Schobhofen. Seine Elf habe das Spiel daher trotz der Niederlage sicherlich genießen können. Der Ärger hielt sich jedenfalls beim Coach in Grenzen. Zu gut waren die Gäste über die 90 Minuten hinweg. "Wir haben einfach gegen die bessere Mannschaft verloren", sagte er, "das ist kein Beinbruch." Reusraths Kouassi verpasst, Kuyu trifft im Gegenzug Ein wenig Wehmut musste innerlich jedoch wohl mitgeschwungen haben, hätten die Germanen doch in Führung gehen müssen. Stoßstürmer Armel Kouassi holte sich den Ball im Spielaufbau der Solinger und lief sodann auf Torhüter Robin Wachholder zu. Den Schuss nach rechts parierte der Schlussmann mit dem Fuß (32.). Laut Schobhofen schloss Kouassi in dieser Situation zu überhastet ab. Nur zwei Minuten später traf dann Kuyu erstmals. Nach einer tollen Parade von SCR-Keeper Tim Hechler stand er genau richtig und schob ein (34.).