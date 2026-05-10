Kuyu trifft doppelt – SV Solingen zieht an SC Reusrath vorbei

Der SC Reusrath hat die wahrscheinliche Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Bezirksliga und den direkten Aufstieg in die Landesliga verpasst. Im Heimspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen dem SV Solingen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Der Solinger David Kuyu hob sich als Doppeltorschütze hervor. Obgleich des Rückschlages kann der SCR weiter von der riesigen Überraschung im Rennen um den Klassenwechsel träumen.
Unter Flutlicht kamen am Freitagabend offiziell 350 Zuschauer auf die Anlage in Reusrath – offiziell. Viele Augenpaare gaben dem Aufeinandertreffen des Spitzenreiters mit seinem Verfolger einen würdigen Rahmen. "Ich glaube, so etwas hat der Ort noch nicht erlebt", beschrieb Schobhofen. Seine Elf habe das Spiel daher trotz der Niederlage sicherlich genießen können. Der Ärger hielt sich jedenfalls beim Coach in Grenzen. Zu gut waren die Gäste über die 90 Minuten hinweg. "Wir haben einfach gegen die bessere Mannschaft verloren", sagte er, "das ist kein Beinbruch."
Ein wenig Wehmut musste innerlich jedoch wohl mitgeschwungen haben, hätten die Germanen doch in Führung gehen müssen. Stoßstürmer Armel Kouassi holte sich den Ball im Spielaufbau der Solinger und lief sodann auf Torhüter Robin Wachholder zu. Den Schuss nach rechts parierte der Schlussmann mit dem Fuß (32.). Laut Schobhofen schloss Kouassi in dieser Situation zu überhastet ab. Nur zwei Minuten später traf dann Kuyu erstmals. Nach einer tollen Parade von SCR-Keeper Tim Hechler stand er genau richtig und schob ein (34.).
Bis zur Halbzeit und mit Wiederanpfiff hätte Solingen gar erhöhen können, verpasste dies allerdings. Kuyu scheiterte nach dem Seitenwechsel am Außenpfosten (50.). Die Gastgeber wiederum hatten kaum gute Tormöglichkeiten, und viele Momente der Partie spielten sich im Mittelfeld ab. Diese Struktur brach Marvin Stahlhaus just nach seiner Einwechslung auf. Im Anschluss seines Solos über die rechte Seite fand er mit einer genauen Flanke Kuyu in der Mitte, und der 21-Jährige köpfte sein 14. Saisontor (68.).
Hechler war es dann, der Reusrath weiter in der Begegnung hielt. Ohnehin zeigte er starke Paraden und Reflexe. Auch durch sein Zutun kamen die Hausherren noch einmal heran. Moritz Kaufmann setzt einen sehenswerten Volley aus zwölf Metern rechts im Strafraum ins linke obere Eck (90.+1). "Der Anschlusstreffer kam dann leider zu spät", sagte Schobhofen. Die Schlussoffensive seiner Auswahl verpuffte, wenngleich sie die Solinger nervös machte.
Durch die Niederlage zieht der SV Solingen an die Tabellenspitze. "Es haben Kleinigkeiten entschieden", meinte Schobhofen. Dazu gehört auch, dass mit Pascal Henrichs sein bester Akteur ausfiel. Dazu verletzte sich Anker Fabian Steinhäuser früh und wurde ausgewechselt. Reusrath bleibt Zweiter. Der Platz berechtigt zur Teilnahme an der Relegation. Sie wird in einer Gruppe von drei Teams ausgespielt.