Kutzhof stürmt an die Tabellenspitze

Nun hat es auch den FC Falscheid erwischt. Gegen den FC Kutzhof II kassierte der bisherige Tabellenführer die erste Saisonniederlage- Damit hat der FCK Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage genommen.
SC Falscheid - FC Kutzhof II 1:2 (0:0). Falscheid besaß im ersten Spielabschnitt zwar ein optisches Übergewicht, doch hochkarätige Torchancen blieben auf beiden Seiten eher Mangelware.
Die zweite Halbzeit begann allerdings genau nach dem Geschmack des FCK. Irgendwie schien die Abwehr der Hausherren noch schläfrig und dies nutzte Kutzhof gnadenlos aus. Innerhalb von zehn Minuten stand es 0:2 und Falscheid war jetzt gefordert.
Nach der Einwechslung von Elia Naccarato kam wesentlich mehr Wind in das Angriffsspiel der Hausherren. In der 77. Spielminute entscheid der Unparteiische Luca Lampert, nach einem Foul an Shenoll Bajrami, auf Strafstoß für Falscheid. Diesen verwandelte Sebastian Pistorius sicher zum 1:2-Anschlusstreffer. Und es hätte noch besser kommen können für die Heimelf, doch nach einem erneuten Foul an Shenoll Bajrami bleib diesmal die Pfeife des Unparteiischen stumm. Trotzdem hatten die Grün-Weißen den Ausgleich auf dem Fuß, doch Elia Naccarato und Ali Cukur vergaben den möglichen Ausgleich.