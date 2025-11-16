Kutzhof stürmt an die Tabellenspitze

Nun hat es auch den FC Falscheid erwischt. Gegen den FC Kutzhof II kassierte der bisherige Tabellenführer die erste Saisonniederlage- Damit hat der FCK Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage genommen.

SC Falscheid - FC Kutzhof II 1:2 (0:0). Falscheid besaß im ersten Spielabschnitt zwar ein optisches Übergewicht, doch hochkarätige Torchancen blieben auf beiden Seiten eher Mangelware.

Die zweite Halbzeit begann allerdings genau nach dem Geschmack des FCK. Irgendwie schien die Abwehr der Hausherren noch schläfrig und dies nutzte Kutzhof gnadenlos aus. Innerhalb von zehn Minuten stand es 0:2 und Falscheid war jetzt gefordert.