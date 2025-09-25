Kutzhof ist im Kreispokal-Halbfinale

Die starken Regenfälle der letzten Tage machten das Heimspiel-Derby für den FC Kutzhof zum Auswärtsspiel. Spielertrainer Janik Bellia erklärte "Bei uns auf dem Rasen hätte man nicht spielen können. Wir haben deshalb beim VfB nachgefragt, ob wir das Heimrecht tauschen können. Wir haben das Spiel ja schon vorige Woche verlegt, weil wir da Freitags spielten und nächste Woche ist schon das Halbfinale. Heusweiler hat zugesagt und wir sind jetzr froh, dass wir das so gemacht haben". Die "Gastgeber" gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Kevin Gemeinder in Füheung, konnten diese trotz personeller Vorteile aber nicht ausbauen. Während Kutzhof das komplette Wechselkontingent ausnutzte, wechselte der VfB überhaupt nicht. Dennoch kamen die Grün-Weissen durch Justin Kirsch in der 70. Minute zum Ausgleich. "Uns gingen am Ende wohl etwas die Kräfte aus und dann gelingt ihnen so ein. Sonntagsschuss, Das konnten wir nicht kompensieren", sagte VfB-Coach Mirko Frischmann. Maximilian Andres brachte sein Team in der 82. Minute erneut in Führung und somit ins Halbfinale.

Der VfB hat nun am Sonntag (15 Uhr) die weite Fahrt nach Oberkirchen zur SG Oberkirchen/Grügelborn vor sich. Kutzhof spielt am gleichen Nachmittag um 15.15 Uhr beim FC Blau-Weiss St. Wendel. Drei Tage später trifft man sich erneut, dann in Kutzhof zum Kreispikal-Halbfinale.