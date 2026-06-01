Kutzhof feiert doppelt

Am letzten Spieltag, als die zweite Mannschaft im Derby gegen Holz-Wahlschied durch das Tor von Faisal Tahiru mit 1:0 gewann, war die erhoffte Meisterschaft unter Dach und Fach.

Und nach dem Spiel ging dann richtig die Post ab. Erst einmal wurden die selbst gedruckten Meister T-Shirts übergezogen und dann wurde so richtig gefeiert. Erst einmal wurde gegrillt, danach ging es nach Lummerschied zum Feuerwehrfest und danach nach Saarbrücken in die Altstadt, wo noch das eine oder andere Bierchen getrunken wurde.

Noch bevor die Erste Mannschaft des FCK den Aufstieg feiern durfte, stand die Zweite im Focus des Geschehens. Durch den 1:0-Heimerfolg gegen Holz-Wahlschied stand die Elf von Sascha Schmidt und Ulli Schramm als Meister fest.

Fupa: Herr Schmidt, ihr Team hat den Sprung in die Bezirksliga gepackt. Was gab den Ausschlag für den Titelgewinn?

Die Redaktion sprach mit Sascha Schmidt, einem der beiden Trainer des FCK über die Gründe des Titelgewinnes und den Ausblick auf die neue Saison.

Sascha Schmidt: Ich arbeite jetzt drei Jahre als Trainer im Verein. In dieser Zeit haben wir kaum Spieler verloren. Deshalb waren wir eine sehr eingespielte Truppe. Vor allem menschlich hat alles zusammengepasst. Mehmet-Can Baylan ist ein hervorragender Kapitän und auch Evan Jerome Böhme passt ins Team. Nicht zu vergessen mein Trainerkollege Ulrich Fuachie Schramm, den ich liebevoll die "Maschine" nenne. Er ist die entscheidende Figur im Mittelfeld.

Ich bin aber auch stolz auf die jungen Spieler in der Mannschaft, die eine tolle Entwicklung genommen haben. Lukas Braun, Janis Aloui und das Laufwunder Davis Doll sind ebenfalls sehr wertvolle Spieler. Nicht zu vergessen ist natürlich unser Torjäger Faisal Tahiru, der in der laufenden Runde 38 Tore erzielt hat.

Die tolle Zusammenarbeit und die gute Kameradschaft auf und auch neben dem Platz ist außerordentlich. Hier muss man natürlich auch die "Hadjis" Manuel und Steven Schmidt nennen. Beide spielen schon über zehn Jahre für den FCK und sind echte Urgesteine. Auch außerhalb des Platzes sind die beiden wegen ihrem großen Engagement nicht mehr wegzudenken.

Am Schluss möchte ich Julian Vogel einen Riesendank zollen. Bei Fragen auf und neben dem Platz ist er immer für mich da. Ich habe viel von ihm gelernt. Julian ist ganz wichtig für den Verein und mich ist er wie meine "zweite Ehefrau"

FuPa: Wie sieht es um die personellen Entscheidungen aus? Bleibt das Trainergespann, wer kommt und wer geht?

Schmidt: Ulli und ich haben ein weiteres Jahr verlängert. Als Neuzugänge begrüßen wir Juan Valentin Krauß von den Sportfreunden Köllerbach und Rückkehrer Finn Dill aus Hirzweiler-Welschbach. Weitere Verpflichtungen sind geplant aber noch nicht spruchreif. Den Verein verlassen hingegen wird Ali Reza Khawari zum SC Altenkessel, Philipp Delislav zum SV Göttelborn und Moussa Hamedi-Salah zum 1. FC Niederkirchen. Janis Alouis bleibt doch und hinter Faisal Tahiru steht noch ein Fragezeichen.

Fupa: Abschließend noch wie Frage nach dem Saisonziel.

Schmidt: Ganz klar der Klassenerhalt. Alles andere wäre blauäugig.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg in der Bezirksliga.