Der Schlussmann ist schneller: Moosinnings Manuel Gröber (M.) ist gegen Vöttings Torwart Jakob Hutter nur zweiter Sieger. SV-Akteur Tobias Stable (l.) kann durchatmen. – Foto: FuPa

Kutscheras kurioses Comeback – Wartenberg mit Lucky Punch Kreisliga Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Allershausen Eitting FC Lengdorf Walpertskchn + 11 weitere

Wartenberg setzt den Lucky Punch. Moosinning 2 schaffte einen 4:1-Sieg gegen Vötting. Die Lengdorfer Serie ist gerissen.

Sa., 26.04.2025, 15:00 Uhr TSV Eching TSV Eching TSV Wartenberg Wartenberg 2 3 Abpfiff Neue Besen kehren gut, so heißt ein altes Fußball-Sprichwort. So gesehen scheinen sie in Wartenberg alles richtig gemacht zu haben mit dem Trainerwechsel. Nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen gab’s zum Comeback von Feuerwehrmann Alexander Kutschera einen Sieg – und was für einen. Lange sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus und führten bis zwei Minuten vor Schluss verdient 2:0.

Nachdem Keeper Maximilian Hug nach einer Flanke gepatzt hatte, traf Manuel Engl zum richtigen Zeitpunkt (45.). Und das Päckchen für Eching wurde noch größer: Daniel Bauer verwandelte den Nachschuss nach einem Elfmeter (62.). „Bis kurz vor Schluss haben wir verdient geführt“

Alexander Kutschera Das Ergebnis hielt bis zwei Minuten vor Schluss. Doch dann wurde Wartenberg fahrig und nervös und Eching noch einmal gefährlich. Erst landete ein zweiter Ball nach einer Freistoßflanke bei Viktor Albert Balaz, der abstaubte (88.). Und dann wurde ein Fernschuss von Balaz auch noch zum Ausgleich abgefälscht (90.). War’s das mit einem Wartenberger Sieg? Nein. Eching schaffte es nicht, einen Ball zu klären, die Gäste flankten noch einmal, und so schlug Daniel Bauer eiskalt zu (90.+4). „Bis kurz vor Schluss haben wir verdient geführt“, fasste Kutschera seine Rückkehr zusammen. „Am Ende ist’s dann natürlich schon glücklich.“

Es gibt Siege, die müssen einfach her, will eine Mannschaft die Klasse halten, und ein solcher war das 4:1 der Moosinninger Reserve gegen das bereits abgestiegene Vötting. Mit dem Erfolg verließen die Gelb-Schwarzen erstmals seit Wochen einen direkten Abstiegsplatz und zogen Eching nach unten. „Das war hochverdient“, fasste es Spielertrainer Manuel Gröber zusammen. „Aber wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht.“ Denn bereits im ersten Durchgang waren die Hausherren mehrmals an der Führung dran, diese fiel dann aber erst kurz vor dem Seitentausch. Dafür aber quasi doppelt: Erst versenkte Manuel Gröber (39.) einen Schuss im langen Eck, ehe sich Vötting einen Fehlpass im Aufbau leistete, Moosinning konterte und Marco Esposito schließlich erhöhte (45.). Spielglück fehlte Doch so ganz geschlagen geben wollten sich die Gäste nicht, und so wurde die Partie doch nochmal spannend. Einen Schuss von Andreas Fretz konnte FC-Keeper Tobias Pfanzelt noch klären, der Nachschuss von Michi Düber war dann aber drin (50.). Am Ende fehlte den Vöttingern auch etwas das Spielglück, zudem hatte Moosinning Verstärkung von der ersten Mannschaft dabei. Und in der Schlussphase wurde es dann deutlich: Erneut Esposito nach einer Flanke von Sepp Gröber (60.) und Benedikt Thumbs per Elfmeter nach einem Foul an Christoph Kollmannsperger (83.) erhöhten.

Jede Serie nimmt in der Regel einmal ein Ende, die der Lengdorfer Kicker riss nun am Sonntagnachmittag in Kirchdorf. Denn seit der Winterpause waren die FCL-Mannen ungeschlagen, in einem munteren Match zogen die Gäste am Ende den Kürzeren. Man sei zwar nicht zwingend schlechter gewesen, fasste es Sprecher Dietmar Fischer zusammen, und drei Auswärtstore hätten reichen müssen. „Wer aber fünf Stück kassiert, verliert verdient“, so sein Fazit. Zudem waren die Gäste erneut bei Standards sehr anfällig. Und offensiv waren die Kirchdorfer munter aufgelegt, defensiv gab‘s dagegen auch beim SCK noch Arbeitsbedarf. Führung ausgebaut Zunächst hatte Maximilian Mayer (18.) die Gäste in Führung gebracht nach einem Reiter-Zuspiel, Samuel Nierhaus egalisierte nach einem Lederer-Steckpass aber recht bald (26.). Dann schien die Partie entschieden, erneut Nierhaus nach einem FC-Fehlpass (27.), ein Nierhaus-Kopfball nach einem Lederer-Freistoß (47.) und Basti Winklhofer per Kopf (61.) brachten den SC auf 4:1 davon. Doch Lengdorf verkürzte bald durch Joker Josef Neumaier (62.), nachdem Stefan Lechner über außen mustergültig vorbereitet hatte. Das Match schien noch einmal spannend zu werden, doch ein Eigentor von Martin Rott, der eine Flanke ins eigene Tor bugsierte (74.), besiegelte die Niederlage. Das 3:5 durch Kieflinger nach einer Holzner-Flanke war schlussendlich nicht mehr als Ergebniskosmetik (90.).