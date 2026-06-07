Kutluhan verlängert beim SV Avenwedde von Jonas Hucht · Gestern, 22:25 Uhr · 0 Leser

Kutluhan versucht sich gegen zwei Spieler durchzusetzen – Foto: Christian Bunge

Auch in der kommenden Saison kann der SV Avenwedde auf die Dienste von Tunay Kutluhan zählen. Der defensive Mittelfeldspieler hat seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben und bleibt damit dem Verein erhalten. Kutluhan war zur Saison 2025/26 vom Westfalenligisten SC Peckeloh an den Garzellenweg gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. Als zweitbester Scorer der Mannschaft hinter Kapitän U. Pamuk weckte er das Interesse anderer Vereine und erhielt mehrere Angebote.

Trotz dieser Möglichkeiten entschied sich der Mittelfeldakteur bewusst für einen Verbleib beim SV Avenwedde. „Ich fühle mich hier wohl und kann den Fußball sowie meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann sehr gut unter einen Hut bringen“, erklärt Kutluhan. In der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes musste der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt pausieren. Rückblickend sagt er: „Das hat mich extrem geärgert, dem Team in diesen Spielen nicht helfen zu können. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem Kampfgeist die Klasse gehalten haben und dort geblieben sind, wo wir hingehören.“