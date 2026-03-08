Kusch-Dreierpack lässt Este jubeln - Maschen siegt souverän

– Foto: Matthias Schlue

Der FC Este 2012 ist zwar noch nicht dort, wo er sein möchte, erledigt aber doch seine Hausaufgaben gewissenhaft. Dahinter bleibt der VfL Maschen wohl der heißeste Verfolger, der über seine Nachholspiele sogar aus eigener Kraft vorbeiziehen kann. Für Maschen feierte ein Ex-Moisburger wiederum einen perfekten Einstand.

Die Scharmbecker entscheidend das Mittelfeldduell für sich und feiern Matchwinner Leo Padin-Castineiras. Der Mittelfeldspieler brachte die Hausherren im ersten Durchgang in Front (20.), im zweiten Abschnitt ließ Holvede seine Möglichkeiten ungenutzt. Schließlich war es nach zwei Ampelkarten auf beiden Seiten wieder Padin-Castineiras, der mit einem Strafstoß den Deckel spät draufmachte (90.+8).

Die Moisburger mussten bis in die Nachspielzeit um ihren Heimsieg zittern, weil Fleestedt die Begegnung lange offen hielt. Erst in der Nachspielzeit glückte Estes Matchwinner Timon kusch mit seinem dritten Treffer, für klare Verhältnisse zu sorgen.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Das war ein schwer erarbeiteter Sieg, der letztendlich aber verdient ist. Wir sind von der Art und Weise noch nicht da, wo wir uns das wünschen, sind damit aber auch nicht die Einzigen. Das größte Problem ist nach dem Kaltstart das Gefühl, den Ball über den Rasen zu führen. Wir sind aber zufrieden mit den sechs Punkten, die wir jetzt geholt haben und freuen uns auf das Derby gegen Holvede."

Als Daniel Schwabenland kurz vor der Pause für eine Notbremse die Rote Karte sah, schienen die Aussichten für die SG Salzhausen-Garlstorf nicht die besten zu sein (45.). Stattdessen krönte sich der eingewechselte Samuel Demir mit einem sehenswerten Treffer zum Matchwinner. Der Siegtorschütze feuerte einen Freistoß aus 40 Metern direkt in die Maschen (66.), wodurch Salzhausen ein Lebenszeichen im Kampf um den Ligaverbleib setzt.

Ein Fußball-Spektakel in Toppenstedt! Der Buchholzer FC II ging zwei Mal in Führung und steht in einem Sechs-Punkte-Spiel am Ende doch mit leeren Händen da. In der Schlussphase glich Marcel Schumillas für den TSV Auetal aus (86.), in der Nachspielzeit setzte Leon Ahrens für die Gastgeber einem verrückten Spiel die Krone auf und sicherte seinem Team drei ganz wichtige Punkte (90.+1).

Ein rundum gelungener Fußballnachmittag für den VfL Maschen: Der VfL bleibt mit dem Sieg ein heißer Anwärter auf den Bezirksliga-Aufstieg und bleibt am Lerchenweg bereits zum achten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Zudem gelang Neuzugang Iskender Capli in seiner ersten Viertelstunde für seinen neuen Klub gleich ein Doppelpack, mit dem er die Gäste auf die Siegerstraße führte (7., 14.). Nach dem Seitenwechsel machten Franz Hasselbring (59.) und ein Eigentor von Keeper Jan-Tony Fritsche (75.) frühzeitig alles klar.

Sicherlich hatte sich der TuS Nenndorf nach dem Sieg in der Vorwoche einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller versprochen. Letztlich liefen die Hausherren aber über weite Strecken der Partie einem Rückstand hinterher, nachdem Jan-Peter Gevers für die Heidenauer einen Strafstoß verwandelte (21.). Kurz vor dem Anbruch der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Meikel Koslowski für die Gäste (72.). Lennard Puls machte die Begegnung für die Nachspielzeit nochmal spannend (90.), doch letztlich tickte die Uhr gegen die Nenndorfer, die letztlich ohne Zählbares blieben.