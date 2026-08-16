Kurznachrichten - aus allen Ligen

– Foto: Thies Meyer

Was war am Freitag und Samstag auf den Sportplätzen der Region so los? Hier eine kleine Rundschau:

Was macht ein Kultspieler, wenn er nicht mehr für die 1. Herren spielt? Trifft er halt für die Altherren! Kevin Knubben traf bei diesem 5:1-Erfolg ebenso wie Hendrik Schnakenberg und der legendäre Torben Holsten (je 2).

Ü40 Kreisliga Süd

SG Elsli - SG Ti/Ha/Si 6:3

Es war der Abend des Jürgen Husemann - vier Tore in 42 Minuten! Die weiteren Tore für Elsli erzielten Daniel Taggeselle und Detlef Stock. Auf der anderen Seite waren Andy Urban, Corry Postels und Jörg Schiewe die Torschützen.

DFB-Pokal Frauen

Jesteburg-Bendestorf - Hertha BSC Berlin 0:5

Die angereisten Rotenburger Ultra Hertha-Fans sahen einen am Ende überzeugenden Sieg ihrer Elf. Dabei präsentierten sich die Gastgeberinnen lange Zeit stark, hatten aber vor allem in der ersten Hälfte sehr viel Pech.

U19 Regionalliga

JFV A/O/B/H/Heeslingen - SV Eichede 1:5

Ein später Treffer des Bülstedters Linus Hoops reichte bei weitem nicht. Die U19 des JFV lag bereits nach 28 (!) Minuten mit 0:4 zurück. Erfolgreich war dagegen die U17 in der Niedersachsenliga. Hannes Unger erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen die FT Braunschweig.

Ü40 Kreisliga Süd

SG Wiedau - Viktoria Oldendorf 1:3

Christian Classen war mit zwei Toren der Matchwinner beim 3:1-Erfolg der Viktoria. Den ersten Treffer der Gäste hatte Jens Niebergall erzielt.