Kurzfristiger Zusatztest: FC Memmingen am Mittwoch gegen FC Lauterach

Der FC Memmingen hat noch kurzfristig einen weiteren Testspieltermin eingeschoben: Am Mittwochabend geht es am e-con ArenaPark gegen den FC Lauterach. Die Österreicher spielen in den Regionalliga West, der dritthöchsten Liga des Landes. Wegen der Anfahrt unter der Woche ist der Anpfiff der Partie um 20 Uhr unter Flutlicht.
Terminlich verlief die Vorbereitung des FC Memmingen unrund. Erst die hitzebedingten Absagen gegen den FC Gundelfingen und den FC Bad Wörishofen, dann die eigentlich für kommenden Samstag geplante und abgesetzte Generalprobe gegen den FV Ravensburg. Hier war der Grund, dass für Samstag (16 Uhr) das Spiel der ersten BFV-Toto-Pokalrunde beim FC Thalhofen angesetzt wurde. FCM-Trainer wollte nach dem eher mageren 1:0 Erfolg beim TSV Kottern noch ein weiteres Testspiel. Lauterach sagte spontan zu. Bei den Österreichern spielt Valentin Matkovic, der 2024 fünf Monate in Memmingen aktiv war.
Vier junge Spieler des FC Memmingen wurden indes die Schwaben-Auswahl berufen, die am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den Bundesligisten FC Augsburg im dortigen Rosenaustadion antreten dürfen. Torhüter Felix Unger, Noah Hill und Simon Möst absolvieren mit der Auswahl am Dienstagabend eine Trainingseinheit. Der vierte Nominierte musste dagegen passen und wird das besondere Spiel wohl verpassen. Der von den U19-Junioren des FC Augsburg verpflichtete Jordan Spitzlberger zog sich beim Test der U21 in Mindelheim (1:0) eine Knieverletzung zu. Gecoacht wird die Schwaben-Auswahl gegen den FCA unter anderem vom Kult-Fußballer Sascha Mölders.Die Testspiele des FC Memmingen:
Das Testspiel-Programm:
Samstag, 20. Juni, 17 Uhr: SVO Germaringen (Bezirksliga) – FC Memmingen 0:3
Samstag, 27. Juni, 11 Uhr: FC Memmingen – FC Gundelfingen (Bayernliga) ABGESAGT
Samstag, 27. Juni, 14 Uhr: FC Memmingen – FC Bad Wörishofen (Bezirksliga) ABGESAGT
Samstag, 4. Juli, Brauhaus-Cup in Kempten: FC Kempten – FV lllertissen 0:5; FC Memmingen – TSV Essingen 3:5 n.E.; Spiel um Platz 3: FC Kempten – FC Memmingen 0:1; Finale: FV Illertissen – TSV Essingen 1:0
Dienstag, 7. Juli, 18 Uhr: FC Memmingen – FC Lugano (SuperLiga Schweiz) 0:4
Samstag, 11. Juli, 17 Uhr: TSV Kottern (Bayernliga) – FC Memmingen 0:1
Mittwoch, 15. Juli, 20 Uhr: FC Memmingen – FC Lauterach (Regionalliga West/Österreich)
Samstag, 18. Juli, 14 Uhr: FC Memmingen – FV Ravensburg (Oberliga) ABGESAGT
Samstag, 18. Juli, 16 Uhr, 1. Runde BFV-Toto-Pokal: FC Thalhofen (Bezirksliga) – FC Memmingen
Freitag, 24. Juli, 18.30 Uhr, Regionalliga-Start: TSV Landsberg – FC Memmingen
(Änderungen vorbehalten)