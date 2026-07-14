Kurzfristiger Zusatztest: FC Memmingen am Mittwoch gegen FC Lauterach

– Foto: Siegfried Rebhan

Der FC Memmingen hat noch kurzfristig einen weiteren Testspieltermin eingeschoben: Am Mittwochabend geht es am e-con ArenaPark gegen den FC Lauterach. Die Österreicher spielen in den Regionalliga West, der dritthöchsten Liga des Landes. Wegen der Anfahrt unter der Woche ist der Anpfiff der Partie um 20 Uhr unter Flutlicht.

Terminlich verlief die Vorbereitung des FC Memmingen unrund. Erst die hitzebedingten Absagen gegen den FC Gundelfingen und den FC Bad Wörishofen, dann die eigentlich für kommenden Samstag geplante und abgesetzte Generalprobe gegen den FV Ravensburg. Hier war der Grund, dass für Samstag (16 Uhr) das Spiel der ersten BFV-Toto-Pokalrunde beim FC Thalhofen angesetzt wurde. FCM-Trainer wollte nach dem eher mageren 1:0 Erfolg beim TSV Kottern noch ein weiteres Testspiel. Lauterach sagte spontan zu. Bei den Österreichern spielt Valentin Matkovic, der 2024 fünf Monate in Memmingen aktiv war.