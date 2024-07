Kurzfristiger Wechsel bei Alemannia Zähringen

Bei den Fußballern des TSV Alemannia Zähringen, die in die Kreisliga A aufgestiegen sind, kommt es zu einem Trainerwechsel: Für Marco Begerow, der aus beruflichen Gründen sein Amt abgibt, übernimmt Jamal El Haddouchi den Übungsbetrieb. Der neue Coach hat in seiner Jugend für Zähringen gespielt, war als Aktiver beim SV Solvay/ Rhodia Freiburg bis in die Landesliga aktiv und trainierte diesen Club in der Bezirksliga bis zum Ende der Saison 2022/23.