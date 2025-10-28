Kurzfristiger Fußballabend in Lohne

Der Ball rollt doch! Nachdem die ursprünglich geplante Begegnung des BSV Rehden beim FC Verden 04 wetterbedingt abgesagt werden musste, nutzt der Oberligist die Gelegenheit zu einem kurzfristig vereinbarten Testspiel. Am morgigen Dienstagabend trifft die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic auswärts auf den Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne. Anstoß ist um 19:00 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion an der Steinfelder Straße 5 in Lohne.

Für den Gastgeber ist es zugleich die nächste Etappe im Umbruch: Seit knapp zwei Wochen steht der frühere Profi und erfahrene Coach Christian Neidhart an der Seitenlinie und soll das Team nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Regionalliga Nord wieder in Schwung bringen.

Der BSV reist mit viel Selbstvertrauen nach Lohne: Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Heeslinger SC und einer insgesamt starken Serie mit acht Punkten aus vier Spielen ist die Stimmung im Lager der Schwarz-Weißen entsprechend positiv. Auch wenn das Ergebnis diesmal nicht im Vordergrund steht, möchte der Rehdener Trainer den Aufwärtstrend fortsetzen.