Kurzfristiger Abend-Test: Wie weit ist der FC Amberg schon?

Kurzfristig hat der FC Amberg ein weiteres Testspiel anberaumt, ehe es am kommenden Samstag mit dem Nachholmatch gegen den TSV Seebach wieder ernst wird in der Landesliga Mitte. Gegner im fünften und endgültig letzten Vorbereitungsspiel ist der SV Etzenricht. Der ist immerhin Tabellenführender der Bezirksliga Nord. Ausgetragen wird dieser interessante Vergleich am heutigen Montag (Anstoß 19 Uhr) in Etzenricht auf Naturrasen.

Natur- statt Kunstgrün hieß es für Andreas Schelers Mannen schon vor zwei Tagen. In Grafenwöhr beim heimischen Bezirksligisten setzte man sich 2:0 durch, Stürmer Alex Kloos erzielte beide Tore. Nach dem Seitentausch machten sich die konditionellen Vorteile des Landesligisten bemerkbar und der Favorit legte eine ordentliche Schippe drauf. Ohnehin bescheinigt Ambergs Coach seinen Spielern aktuell eine gute Physis. Aber natürlich gibt es weiter Stellschrauben, an denen zu drehen sind, das ist klar.









Wie weit sind die Amberger, für die es in der Restsaison einzig und allein um den Klassenerhalt geht, also schon? Das wird sich dann im Heimspiel gegen Seebach endgültig zeigen. Wegen harter, teils gefrorener Böden war die Wintervorbereitung auch für den FCA nicht einfach. Viel Improvisieren war angesagt. Trainer Scheler nannte die letzten Wochen herausfordernd, unter besonderen Umständen.



Im Amberger Kader hat sich ja einiges getan. Mehrere der Winterneuzugänge hinterließen schon mal einen bleibenden Eindruck. Jasmin Abdihodzic auf der Mittelachse und Mandela Singh-Sharpe auf der Rechtsverteidigerposition standen in allen vier Tests in der Startformation. Das Duo dürfte wohl auch im Ligabetrieb erstmal gesetzt sein.



Für die Generalprobe in Etzenricht hofft Andreas Scheler natürlich auf ein positives Ergebnis. Die Hausherren ihrerseits spielen in der Bezirksliga Nord bislang eine herausragende Runde und könnten heuer die ersehnte Rückkehr in die Landesliga schaffen. Im letzten Testmatch mussten sich die Mannen von Spielertrainer Andy Wendl dem Bezirksliga-Süd-Zweiten FC Tegernheim mit 1:3 geschlagen geben. Im Vergleich zu den Ambergern hat Wendls Team noch zwei Wochen länger Zeit, ehe es wieder um Ligapunkte geht. Übrigens: an die Etzenrichter Sportanlage haben die Schwarzgelben gute Erinnerungen. Denn dort machten sie in der Vorsaison mit einem 4:1-Sieg ihr Meisterstück in der Bezirksliga Nord.