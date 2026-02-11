Kurzfristige Testspiel-Absage sorgt für Enttäuschung beim Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Eigentlich sollte es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung werden: Regionalligist FSV Schöningen hatte den Landesligisten Bovender SV kurzfristig zu einem Testspiel angefragt. Trotz enger Zeitplanung sagte Bovenden zu und die Vorfreude auf das Duell gegen den klassenhöheren Gegner war groß.

Doch einen Tag vor dem geplanten Spiel folgte die Absage. In einer Sprachnachricht teilte der FSV Schöningen dem Landesligisten um Coach Yannick Broscheit mit, dass der Cheftrainer des Regionalligisten kurzfristig ein Testspiel gegen den VfB Lübeck angenommen habe. Hintergrund sei die Absage des kompletten Regionalliga-Spieltags gewesen. Man verfüge in Wolfsburg über einen Kunstrasenplatz und habe sich daher entschieden, lieber gegen einen Ligakonkurrenten aus der Regionalliga zu testen. Marcel Kirchhoff entschuldigte sich für die Umstände und kündigte an, im Sommer einen neuen Anlauf unternehmen zu wollen.

Beim Bovender SV hinterließ die kurzfristige Kehrtwende dennoch spürbare Enttäuschung. Gerade weil die Anfrage aus Schöningen sehr kurzfristig kam, hatte man auf Bovender Seite flexibel reagiert, organisiert und sich auf das Spiel eingestellt. Entsprechend bedauerlich ist es aus Sicht des Landesligisten, dass die Partie nun so kurzfristig nicht zustande kommt.