Kurzfristige Spielabsage sorgt für Ärger bei TuS Holzkirchen: „Sehr unsportlich"

Der Rasen in Bruckmühl ist nicht spielbar, dahe rmusste das Spiel gegen Holzkirchen verschoben werden. – Foto: mb.presse / Butzhammer/FuPa

„Ich finde das sehr unsportlich, eine Partie rund 26 Stunden vor Spielbeginn abzusagen“, ärgert sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Es kam für mich total überraschend. Wir hatten auch alles ausgelegt auf das Spiel am Freitag.“ Der Nachholtermin steht unterdessen noch nicht fest.

Der TuS Holzkirchen muss sich weiter gedulden. Der lang ersehnte Neustart, der am heutigen Freitag in Bruckmühl über die Bühne gehen sollte, fällt kurzfristig aus. Das Spiel wurde wegen der Unspielbarkeit des Platzes am Bruckmühler Sportzentrum am späten Donnerstagnachmittag abgesagt.

Die Absage bringt für die Holzkirchner das eine oder andere Problem mit sich, denn schließlich mussten schon zwei Partien verschoben werden: Sowohl das Auswärtsspiel in Töging als auch das Derby gegen Miesbach finden bereits unter der Woche statt – nun also mit dem Auswärtsspiel in Bruckmühl Spiel Nummer drei. „Jetzt haben wir viele englische Wochen zu absolvieren, was für die Jungs sicherlich nicht leicht ist“, gibt TuS-Coach Akkurt zu bedenken.

So müssen die Grün-Weißen also weiter warten. So soll es am kommenden Samstag, 14. März, mit dem Heimspiel gegen den SV Waldperlach endlich weitergehen. Auch ein erneutes Testspiel am Wochenende wird es für den TuS geben. Vielmehr ist nun im Holzkirchner Lager weiter Geduld angesagt.