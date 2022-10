Kurzfristige Spielabsage des TuS Eiche Bargstedt verärgert den Gegner

Die Fußball-Bezirksliga-Begegnung zwischen dem TuS Eiche Bargstedt und dem Grodener SV gilt offiziell als ausgefallen - erst einmal. Womöglich erhält Groden aber die drei Punkte am grünen Tisch. Es gibt einen Verdacht.

Die Mannschaft des Grodener SV traf sich am Sonntagmorgen, 2. Oktober, am eigenen Sportplatz, um dann von dort aus mit einem großen Bus die Auswärtsfahrt in den Landkreis Stade antreten zu wollen. Wie GSV-Coach Daniel Gonzalez berichtet, habe sein Bruder Sergio, mit dem er das Trainergespann bildet, kurz nach 11.15 Uhr eine WhatsApp-Nachricht aus Bargstedt erhalten. Darin hieß es, dass das Spiel ausfalle, weil die Gemeinde den Platz wegen der Niederschläge der vergangenen Tage für unbespielbar hielte und deshalb gesperrt habe.

Keine Reaktion aus Bargstedt

Dass die Bargstedter um knapp über eine Viertelstunde zu spät abgesagt hätten, sei nicht weiter schlimm gewesen, wenn auch dieser Umstand vermutlich zu einer Spielwertung führen würde, so Gonzalez. „Wir haben nach der Nachricht zwei Telefonnummern der Bargstedter Verantwortlichen angerufen und auch per WhatsApp geschrieben, aber keiner meldete sich. Wir wollten mitteilen, dass wir ja das Heimrecht tauschen können“, erklärt Gonzalez. In der Hinrunde ist dieses sogar Pflicht.