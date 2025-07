Kurzfristige Probe in Etzenricht: Die Testspiele unter der Woche

Den Anfang machten zum Wochenstart zwei Zweitvertretungen. Hier wurde die Bezirksliga-U23 der SpVgg SV Weiden ihrer Favoritenrolle gerecht und behauptete sich 4:2 beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Am heutigen Dienstag geht der überregionale Testspiel-Reigen weiter. In einem kurzfristig erst am Wochenende vereinbarten weiteren Probelauf bereitet sich der SV Etzenricht für den Wiedereinstieg in die Landesliga Mitte vor. Zu Gast am Siegfried-Merkel-Platz ist um 19 Uhr der FC Amberg. Letzte Saison spielten die Vilstaler Landesliga und Etzenricht in der Bezirksliga Nord, jetzt ist es andersrum. Im Kader der Hausherren gibt es einige leichte Verletzungen, so dass Coach Wendl die Aufstellung erst am Abend festlegen kann.



Auch der TV Parsberg und der ASV Neumarkt hätten eigentlich am Dienstag gegeneinander geprobt, die Partie wurde jedoch abgeblasen. Dennoch geht es für die Mannen von Neu-Trainer Stephan Buckow schon am Donnerstag weiter. Dann wartet das Halbfinalspiel im Gemeindepokal. Derweil hat Bayernligist Neumarkt für Mittwoch die U23-Vertretung der SpVgg Greuther Fürth aus der Regionalliga Bayern zu sich eingeladen. Die SpVgg SV Weiden tritt am Donnerstag beim oberfänkischen Bezirksliga-Aufsteiger TSV Waldershof an, parallel ist Landesliga-Rückkehrer FC Tegernheim in Straubing gefordert. Die Spiele im Überblick.