Kurzfristige Änderung bei Köln-Kalk: Trovato ersetzt Kaldirim an Otten

Trovato bringt reichlich Erfahrung aus dem Kölner Amateurfußball mit: Zuletzt coachte er den TFC Köln und war Co-Trainer beim Mittelrhein-Ligisten FC Pesch; zuvor betreute er u. a. den VfL Poll und Germania Zündorf in der Bezirksliga.

„Mit Salvatore Trovato gewinnen wir einen fachlich starken und absolut teamorientierten Trainer, der unser Projekt aktiv mitgestalten will“, erklärt Sportchef Burak Akduman. „Gemeinsam mit Andre Otten steht jetzt ein Duo an der Seitenlinie, das voller Überzeugung, Leidenschaft und Klarheit vorangeht.“

Otten (44) hatte nach dem Abschied von Hasan Ramadani bereits den Zuschlag erhalten. Die Borussia rangierte in der abgelaufenen Saison lediglich auf Rang 9 der Kreisliga A, strebt jedoch mittelfristig den Aufstieg in die Bezirksliga an. Mit dem neuen Gespann Otten/Trovato soll die Trendwende gelingen.

__________________________

📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.