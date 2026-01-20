Kurzfristige Absagen: Dietfurt sucht noch ein Team fürs Hallenmasters

Dieses Hallenturnier an der oberpfälzer-oberbayerischen Grenze hat Tradition: Der TSV Dietfurt richtet am kommenden Wochenende des 24./25. Januar bereits zum 22. Mal sein Hallenmasters in der Dietfurter 7-Täler-Halle aus. Unter 16 Teams wird der Nachfolger des Titelverteidigers FC Altmühltal gesucht. Wie üblich ist das Event in eine Vorrunde mit vier Vierergruppen am Samstag sowie eine Endrunde am Sonntag unterteilt. Aufgrund von zwei Absagen suchen die Organisatoren kurzfristig noch ein bis zwei Teilnehmer.

„Der FC Plankstetten und der TSV Falkenstein haben uns abgesagt. Ein Team werden wir selbst noch stellen können, eines suchen wir noch“, informiert Turnierorganisator Anton Bachhuber. Grundsätzlich freuen sich die Organisatoren des TSV Dietfurt auch in diesem Jahr über die Teilnahme vieler Vereine aus der Region. „Wir haben in diesem Jahr wieder ein großes Teilnehmerfeld geschafft, mit vielen Teams, die heuer auch zum ersten Mal mit dabei sind“, so Bachhuber.



Wieder mit von der Partie sind die benachbarten Vereine wie Bezirksliga-Aufsteiger SV Töging. Zu den Turnierfavoriten zählt sicherlich Landesliga-Absteiger TV Parsberg. Auch den Gastgebern oder dem Titelverteidiger FC Altmühltal darf eine gute Rolle zugetraut werden. Einige Vereine aus der Regensburger Region wie der FC Tegernheim – welche Spieler aus dem Landesliga-Kader werden mitmischen? – oder auch die SpVgg Ziegetsdorf sind schwer einzuschätzen und könnten für die ein oder andere Überraschung sorgen. Die Vorfreude bei Bachhuber und seinen Mitstreitern ist trotz der beiden kurzfristigen Absagen groß: „Aufgrund unserer jahrelangen Tradition rechnen wir an diesem Wochenende schon wieder mit einer großen Kulisse. Den Besuchern erwarten sicherlich wieder sehr spannende Spiele.“





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A (Samstag ab 12.30 Uhr): TSV Dietfurt, SV Burgweinting II, VfB Kipfenberg, weiteres Team

Gruppe B (Samstag ab 13 Uhr): TV Parsberg, SG Schwabelweis/DJK Nord Regensburg, SC Pollanten, Türkspor Freystadt

Gruppe C (Samstag ab 16 Uhr): SV Töging, TV Velburg, FC Jura-Schwarzachtal, SpVgg Ziegetsdorf

Gruppe D (Samstag ab 16.30 Uhr): FC Altmühltal, FC Tegernheim, SG Walhalla Regensburg, weiteres Team



Endrundengruppe E (Sonntag ab 13 Uhr): Sieger Gruppe A, Sieger Gruppe C, Zweiter Gruppe B, Zweiter Gruppe D

Endrundengruppe F (Sonntag ab 13.30 Uhr): Sieger Gruppe B, Sieger Gruppe D, Zweiter Gruppe A, Zweiter Gruppe C





