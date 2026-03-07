Kurzfristige Absage zwischen Göttingen 05 und FT Braunschweig

– Foto: Rocco Bartsch

Die Partie zwischen dem 1. SC Göttingen 05 und den Freien Turnern Braunschweig, die ursprünglich für morgen angesetzt war, wurde kurzfristig abgesagt. Der Grund dafür ist ein hygienischer Umstand rund um die Kabinen im Sportpark in Göttingen.

Wie Gian Luca Renner, Coach der Braunschweiger, uns mitteilte, kann das morgige Spiel zwischen Göttingen 05 und FT Braunschweig nicht angepfiffen werden, da die Kabinen aus hygienischen Gründen gesperrt sind. In der Vergangenheit wurde dieses Problem dadurch gelöst, dass den Mannschaften die Umkleiden und Duschen in der fußläufig erreichbaren Sparkassenarena zur Verfügung gestellt wurden. Dort findet allerdings am Spieltag ein Basketball-Heimspiel der BG Göttingen statt, weshalb diese Alternative nicht genutzt werden kann.

Als mögliche Lösung wurde den Freien Turnern angeboten, nach der Partie die Umkleiden und Duschen auf der Anlage der SVG Göttingen zu nutzen. Diese Option hätte jedoch die Zustimmung der Schiedsrichter und des Schiedsrichterausschusses benötigt. Diese wurde schließlich verweigert, da laut Vorgaben Umkleiden und Duschen im Umkreis von 500 Metern zur Verfügung stehen müssen. Die 05er aus Göttingen haben sich bereits für die Unannehmlichkeiten bei Renner und den Freien Turnern entschuldigt. Auch das Spiel der Bezirksliga-Mannschaft gegen Dostluk Osterode fällt aus.