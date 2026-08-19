 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vereinsnachrichten

Kurzfristig Trainer*in für unsere Frauen 1 gesucht!

von Matthias Glunz · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

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St. Georgen

⚽ Kurzfristig Trainer*in für unsere Frauen 1 gesucht! 🟢⚪

Du möchtest Teil eines familiären, engagierten und ambitionierten Vereins werden und die Zukunft unseres Frauenfußballs aktiv mitgestalten? Dann komm zum FC Freiburg-St. Georgen!

Das erwartet dich:

✅ Ambitionierte Mannschaft im leistungsorientierten Frauenfußball

✅ Engagiertes Funktionsteam und starkes Vereinsumfeld

✅ Gute Trainingsbedingungen am Hüttweg

✅ Enge Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Frauenbereich

✅ Viel Raum für deine sportlichen Ideen

Du bringst Fußballkompetenz, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Begeisterung für den Frauenfußball mit? Eine Trainerlizenz ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung.

📩 Interesse? Melde dich bei Tobias Rauber, Sportvorstand: tobi.rauber@gmx.de