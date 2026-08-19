⚽ Kurzfristig Trainer*in für unsere Frauen 1 gesucht! 🟢⚪
Du möchtest Teil eines familiären, engagierten und ambitionierten Vereins werden und die Zukunft unseres Frauenfußballs aktiv mitgestalten? Dann komm zum FC Freiburg-St. Georgen!
Das erwartet dich:
✅ Ambitionierte Mannschaft im leistungsorientierten Frauenfußball
✅ Engagiertes Funktionsteam und starkes Vereinsumfeld
✅ Gute Trainingsbedingungen am Hüttweg
✅ Enge Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Frauenbereich
✅ Viel Raum für deine sportlichen Ideen
Du bringst Fußballkompetenz, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Begeisterung für den Frauenfußball mit? Eine Trainerlizenz ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung.
📩 Interesse? Melde dich bei Tobias Rauber, Sportvorstand: tobi.rauber@gmx.de