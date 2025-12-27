Kurzfrist-Absagen: Vorrunde in Hemau wird zur Farce

Aufgrund der kurzfristigen Absagen spielten die Gruppen A und B nur mit vier Mannschaften, die Gruppe C gar nur mit drei. Hier einigte sich das Trio darauf, mit verkürzter Spielzeit und mit Hin- und Rückspiel zu spielen. Eine regelrechte Farce! „Das ist ein Witz“, stöhnte ein Zuschauer auf den Rängen. „Kurzfristige Absagen stellen für die teilnehmenden Vereine und für den Ausrichter eine sehr große Schwierigkeit dar. Zum einen gibt es weniger Spiele, zum anderen weniger Einnahmen. Wegen der Absagen musste ich die Spielpläne umordnen, da sich so kurzfristig kein Ersatz finden lässt“, erklärte Kreisspielleiter Mike Koriath vor Ort gegenüber FuPa. Der BFV-Funktionär machte „wenige Zuschauer, aber schöne Spiele“ aus und dankte der SG Painten für eine „hervorragende Ausrichtung“.



Sportlich sahen die Handvoll Zuschauer in Hemau ein ordentliches Niveau. Als Gruppensieger qualifizierten sich die SpVgg Sadtamhof, der FC Laub und der TSV Deuerling für die Endrunde (10. Januar in Neutraubling). Stadtamhof und Deuerling blieben ohne Makel und sogar ohne Gegentor. Kleine Überraschung: der BSC Regensburg holte lediglich einen Punkt. Allerdings ging der Bezirksligist mit einer absoluten Rumpftruppe an den Start.



Ein Ticket fürs Finalturnier hat auch der Serbische Club-Donau Regensburg sicher. Von den drei Gruppenzweiten schnitt der Kreisklassen-Neuling nämlich am besten ab. Insgesamt kommen drei der fünf Gruppenzweiten weiter. Daher dürfen auch die anderen Gruppenzweiten SG Painten und Türk Genclik Regensburg noch auf ein Weiterkommen hoffen. Die Vorrundenstaffeln D und E gehen am 3. Januar in Thalmassing über die Bühne – dann hoffentlich ohne kurzfristige Absagen...





