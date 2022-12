Kurzes Wörth-Gastspiel: Schätzl kehrt zu Untergriesbach zurück Der langjährige Hauzenberger Leistungsträger läuft im Spätherbst seiner Laufbahn nochmal für seinen Heimatverein auf

Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für den SV Untergriesbach: Stephan Schätzl streift nach der Winterpause des Trikot des Tabellenführers der A-Klasse Hauzenberg über und soll mithelfen, dass in der Restrückrunde der Aufstieg in die Kreisklasse realisiert werden kann. Der 36-jährige Offensivmann war im vergangenen Halbjahr Spielertrainer beim A-Klassisten SV Wörth/Isar und wird künftig SVU-Chefanweiser Heinz Knollmüller als spielender Co unterstützen.

Das kurze Engagement im Landkreis Landshut beendet der Ex-Hauzenberger deutlich früher als ursprünglich geplant. "Ich habe mich unheimlich wohl gefühlt in Wörth, aber privat hat sich bei mir etwas geändert und mein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile wieder in Untergriesbach. Ich bin deshalb immer nach Wörth gependelt, das war aber über Dauer nicht mehr machbar. Mit den Verantwortlichen hatte ich ein super Verhältnis, das war eine perfekte Zusammenarbeit. Unser Ziel war es, den Verein wieder zu stabilisieren und den Grundstein für eine positive Entwicklung zu setzen. Ich denke, dass haben wir geschafft und es freut mich, dass ich dabei helfen konnte. Wörth steht eine sehr positive Zukunft bevor und ich wünsche der Mannschaft, die super mitgezogen hat, und dem Verein alles Gute. Ich werde die kurze, aber schöne Zeit stets positiv in Erinnerung behalten", lässt Stephan Schätzl wissen.





Nach elfeinhalb Jahren - Schätzl wechselt im Sommer 2011 zum damaligen Bezirksligisten FC Sturm Hauzenberg - läuft der Routinier nun wieder für den SV Untergriesbach auf. "Es war immer mein Ziel, zum Ende meiner Laufbahn nochmal bei meinem Heimatverein zu spielen. Untergriesbach steht aktuell super da und wir hoffen, die Saison mit dem Aufstieg abschließen zu können. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Mit Heinz Knollmüller verbindet mich seit Kindheitstagen eine Freundschaft und umso mehr freut es mich, nun mit ihm gemeinsam den SVU trainieren zu dürfen. Fußballerisch haben wir die gleiche Einstellung und Vorstellungen. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Zusammenarbeit super funktionieren wird", ist Schätzl überzeugt.







Beim SV Untergriesbach freut man sich riesig, dass der "verlorene Sohn" den Weg zurück gefunden hat. "Für uns ist das eine tolle Sache. Stephan wird uns sportlich enorm voranbringen. Wir stehen tabellarisch super da und wollen den Sprung in die Kreisklasse schaffen", sagt SVU-Coach Heinz Knollmüller.