Kurzes Schalding-Gastpiel: Löblein übernimmt Spielertrainer-Job Der 25-jährige Defensivmann hat bei der abstiegsbedrohten SG Thyrnau / Kellberg angeheuert von Thomas Seidl / PM · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

Nach wenigen Monaten ist das Kapitel SV Schalding-Heining für Nikolas Löblein bereits wieder beendet – Foto: Manuel Kirchberger

Die SG Thyrnau-Kellberg , Tabellenvorletzter der Kreisliga Passau, stellt die Weichen für eine herausfordernde Frühjahrsrunde 2026: Nikolas Löblein übernimmt ab sofort die Rolle des Spielertrainers und ergänzt damit das Trainerteam um Chefcoach Christoph Exl. Der 25-jährige Innenverteidiger hat den SV Schalding-Heining damit bereits nach einem halben Jahr wieder verlassen. Bei einem Einsatz im Bezirksliga-Team hat sich der gebürtige Mittelfranke, den es vor ein paar Jahren studienbedingt in die Dreiflüssestadt verschlagen hat, im September verletzt und fehlte der Köck-Truppe, für die er in der Bayernliga Süd nur vier Kurzeinsätze bestritt, daraufhin das restliche Fußballjahr.

Bereits seit Beginn der Wintervorbereitung steht Löblein mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz. In dieser Zeit konnten sich die Verantwortlichen nicht nur von seiner sportlichen Qualität überzeugen, sondern auch von seiner Präsenz und seinem Einfluss innerhalb der Gruppe. Schnell wurde deutlich, dass er mehr Verantwortung übernehmen soll. Vertrautes Duo mit gemeinsamer Vergangenheit





SG-Neucoach Exl und Löblein verbindet eine gemeinsame Zeit beim 1. FC Passau. Dort war Löblein über Jahre hinweg eine feste Größe in der Bezirks- und Landesliga und prägte das Spiel maßgeblich mit. Für die SG ist die Marschroute klar. Sportlicher Leiter Andreas Mautner betont: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt in der Kreisliga Passau. Dafür brauchen wir Stabilität, Erfahrung und Führung auf dem Platz. Niko bringt genau diese Eigenschaften mit. Er kann unserer jungen Mannschaft in dieser entscheidenden Phase enorm helfen.“