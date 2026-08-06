Kurzes Olariu-Gastspiel in Hutthurm - Hofkirchen legt nach Der 28-jährige Offensivmann gehört nicht mehr dem Kader des Bezirksligisten an +++ Kreisligist hat ein paar weitere neue Gesichter von Thomas Seidl · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser

Eduard Olariu (li.) hat nur zwei Pflichtspiele für den SV Hutthurm absolviert – Foto: Harry Rindler

Bis zum 31. August besteht im bayerischen Amateurfußball die Möglichkeit, noch personelle Nachjustierungen in Form von Vertragsspielern zu machen. In der niederbayerischen Region nutzen diese Möglichkeit zwar nur wenige Vereine, dennoch gibt es sporadisch noch ein paar Wechsel-News. Mit großen Hoffnungen verpflichtete der SV Hutthurm nach dem Bezirksliga-Klassenerhalt den ehemaligen Landesliga-Kicker Eduard Olariu, der den Klub mittlerweile aber bereits wieder verlassen hat.

Der 28-Jährige wurde in den beiden Auftaktspielen der Liebenow-Truppe jeweils eingewechselt und inzwischen ist das Kapitel schon wieder beendet. "Eduard hat uns mitgeteilt, dass er aufgrund einer Verletzung von seinem behandelnden Arzt ein mehrmonatiges Sportverbot bekommen hat und er uns deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen wird", informiert Hutthurms Vorstand Stefan Winter.





