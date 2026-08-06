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Kurzes Olariu-Gastspiel in Hutthurm - Hofkirchen legt nach
Der 28-jährige Offensivmann gehört nicht mehr dem Kader des Bezirksligisten an +++ Kreisligist hat ein paar weitere neue Gesichter
von Thomas Seidl · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser
Eduard Olariu (li.) hat nur zwei Pflichtspiele für den SV Hutthurm absolviert – Foto: Harry Rindler
Bis zum 31. August besteht im bayerischen Amateurfußball die Möglichkeit, noch personelle Nachjustierungen in Form von Vertragsspielern zu machen. In der niederbayerischen Region nutzen diese Möglichkeit zwar nur wenige Vereine, dennoch gibt es sporadisch noch ein paar Wechsel-News. Mit großen Hoffnungen verpflichtete der SV Hutthurm nach dem Bezirksliga-Klassenerhalt den ehemaligen Landesliga-Kicker Eduard Olariu, der den Klub mittlerweile aber bereits wieder verlassen hat.
Der 28-Jährige wurde in den beiden Auftaktspielen der Liebenow-Truppe jeweils eingewechselt und inzwischen ist das Kapitel schon wieder beendet. "Eduard hat uns mitgeteilt, dass er aufgrund einer Verletzung von seinem behandelnden Arzt ein mehrmonatiges Sportverbot bekommen hat und er uns deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen wird", informiert Hutthurms Vorstand Stefan Winter.
Der SV Hofkirchen setzt derweil seine Verjüngungskur weiter mit Nachdruck fort. Vom Bezirksligisten SpVgg Osterhofen wechselt der im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf ausgebildete Maximilian Egresits zur Gallmaier-Truppe. Der talentierte Youngster konnte sich in seiner Zeit bei den Herzogstädtern keinen Stammplatz erkämpfen und probiert es nun eine Etage tiefer. "Maxi ist ein top ausgebildeter Spieler, der genau das mitbringt, was wir in der Mannschaft brauchen. Er kennt bereits einen Teil der Truppe, wodurch er keine große Eingewöhnungszeit brauchen wird. Zudem ist er variabel einsetzbar und verfügt für sein Alter bereits über Führungsqualitäten", sagt Hofkirchens Sportvorstand Maximilian Penzenstadler.
Mit Nachwuchsmann Rainer Klinke von der SpVgg Niederalteich konnte der Verein außerdem einen jungen Verteidiger verpflichten. Komplett neu aufgestellt ist auch das Torhüterteam, da der bisherige Stammgoalie Adrian Weber eine berufsbedingte Pause einlegt. Die Verantwortlichen um den neuen sportlichen Leiter Marco Augenstein haben umgehend reagiert und mit Florian Biering (SG Otzing / Niederpöring) sowie Fabian Fuchs (DJK Neßlbach) neue Keeper geholt.