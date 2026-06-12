Kurzes Kapitel, nachhaltiger Eindruck: Germania verabschiedet Hoffmann

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder muss einen weiteren Abgang verkraften. Mit Finn Hoffmann verlässt ein Offensivspieler den Verein, der trotz seiner vergleichsweise kurzen Zeit im Germania-Trikot sportliche Akzente setzen konnte.

Auch wenn seine Zeit bei der Germania überschaubar blieb, hinterließ Finn Hoffmann sportlich deutliche Spuren. Mit seiner Schnelligkeit, seiner direkten Spielweise und seinem offensiven Mut brachte er zusätzliche Dynamik in das Angriffsspiel der Mannschaft.

Der Offensivakteur empfahl sich nicht nur durch engagierte Auftritte, sondern auch durch wichtige Tore und Vorlagen. Damit trug er seinen Teil zu einer Saison bei, die für die Germania mit der Vizemeisterschaft in der Oberliga Niedersachsen und der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Nord endete.