Kurzes Gastspiel: Haidlfing und Stavlic gehen getrennte Wege

Der Katastrophenstart des SV Haidlfing in die Kreisliga Isar/Rott - Nowag, Sagmeister & Co. gingen in allen drei in der Frühjahrsrunde ausgetragenen Partien als Verlierer vom Feld - ist nicht ohne Folgen geblieben. Der erst im Winter verpflichtete Daniel Stavlic , der mit Christoph Stoiber ein gleichberechtigtes Trainer-Duo gebildet hat, ist nach nur zwei Monaten Amtszeit von seinen Aufgaben entbunden worden. Verletzungsbedingt konnte der Routinier dem Team nicht wie ursprünglich angedacht als Stürmer helfen. An die Seite von Stoiber rückt mit Maximilian Wieder nun ein SVH-Ikone, die mithelfen soll, dass es zumindest mit der Relegation-Qualifikation noch klappt. Der direkte Klassenerhalt ist bei mittlerweile acht Zählern Rückstand fast schon Utopie.

"Leider konnten wir an eine gelungene Vorbereitung nicht mit Erfolgen in der Liga anknüpfen und ich konnte der Mannschaft verletzungsbedingt auch auf dem Platz nicht helfen. Auch wenn es eine sehr kurz Zeit war, danke ich dem Verein und wünsche der Mannschaft alles Gute für den Saisonendspurt", sagt Stavlic, der zuvor als spielender Chefanweiser beim SV Perkam und FC Ottering gute Arbeit leistete.





"Wir haben uns dazu entschieden, nochmals einen anderen Weg einzuschlagen. Nach den zuletzt nicht zufriedenstellenden Ergebnissen haben wir uns von Daniel getrennt. Er war sehr engagiert und mit vollem Einsatz dabei, jedoch konnte er uns auf dem Platz nicht den gewünschten Effekt als Spielertrainer bringen. Wir bedanken uns bei Daniel für seine Arbeit als Trainer und wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft", lässt Haidlfings Sportlicher Leiter Max Reithmeier verlauten. Große Hoffnung setzt der Funktionär in Max Wieder, der schon beim wichtigen Auswärtsspiel in Oberpöring das Team anführen wird. "Mit Max bekommen wir einen alten Bekannten als Linientrainer zurück. Er hat uns damals in die Kreisliga geführt und wir sind fest davon überzeugt, dass er zusammen mit Chris die perfekte Kombination mitbringt, um uns noch in der Liga zu halten."





Daniel Stavlic, der am Donnerstag 39 Jahre alt geworden ist, wird seine Schuhe wohl an den berühmten Nagel hängen, möchte dem Fußball aber als Übungsleiter erhalten bleiben. "Ich werde meine Spielerkarriere sehr wahrscheinlich beenden und möchte mich in Zukunft auf meine Trainerlaufbahn konzentrieren", informiert der in Straubing lebende Kroate.