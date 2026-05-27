Kurzes Gastspiel beim Stadtrivalen: Farjallah zurück beim FSV VfB

Rayan Farjallah (Mitte) mit Neu-Coach Michael Kettl (li.) und Manager Tom Gabler – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing kann den nächsten Neuzugang für die kommende Bezirksliga-Saison vermelden, der am Peterswöhrd ein altbekanntes Gesicht ist: Rayan Farjallah trägt künftig wieder das Trikot des ambitionierten Bezirksligisten.

Der 21-jährige Offensivspieler beendet damit ein nur halbjährigen Gastspiel beim Stadtrivalen SV SV Türk Gücü, bei dem er sich keinen Stammplatz erkämpfen konnte. Der Jungspund kam beim Meister der Bezirksliga West im Frühjahr nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Farjallah gilt als schneller, trickreicher und flexibel einsetzbarer Flügelspieler und bringt trotz seines jungen Alters bereits einige Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung begann ursprünglich beim damaligen VfB Straubing, ehe er sich in der Jugend weiterentwickelte und unter anderem bei der damaligen JFG Kinsachkickers in der U19-Landesliga auf sich aufmerksam machte. Als Herrenspieler hat bislang 47 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen, bei denen er sich fünfmal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Die Verantwortlichen sehen in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein der laufenden Kaderplanung. "Wir freuen uns riesig, dass Rayan wieder bei uns ist. Er bringt Tempo, Qualität und Entwicklungspotenzial mit. Gleichzeitig kennt er den Verein und weiß, was hier erwartet wird“, heißt es aus Reihen der sportlichen Leitung. Farjallah selbst ist guter Dinge, an seiner alten und neuen Wirkungsstätte durchstarten zu können: "Ich habe mich in den Gesprächen mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen sehr wohl gefühlt. Für mich ist das ein guter Schritt und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.“





Auch der neue Trainer Michael Kettl bewertet die Rückkehr positiv: "Ich kenne Rayan schon länger und mir hat seine Art Fußball zu spielen immer gefallen. Ich bin überzeugt, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnehmen kann.“