Kurzes FCP-Gastspiel: Szalánszki geht zurück nach Ungarn Nach nur einem halben Jahr beim Landesligisten wechselt der 27-Jährige zurück in seine Heimat von Thomas Seidl

Gergö Szalánszki. (li.) hat den 1. FC Passau verlassen – Foto: Robert Geisler

Mit großen Erwartungen holte der 1. FC Passau im Sommer Gergö Szalánszki, der in seiner ungarischen Heimat Zweitliga-Profi war. Bei den Dreiflüssestädtern zündete der Flügelstürmer aber nie so richtig, wenngleich er in 21 Partien immerhin acht Scorer-Punkte (drei Tore, fünf Vorlagen) verbuchte. Völlig überraschend hat der 27-Jährige den Klub von der Danziger Straße in der Winter-Wechselperiode verlassen und wird künftig für den ungarischen Drittligisten Tatabányai SC kicken.

"Der Schritt von Gergö ist für uns sehr unerwartet gekommen. Er hat seiner Freundin vor Kurzem einen Heiratsantrag gemacht und die kann aus beruflichen Gründen ihren Lebensmittelpunkt nicht nach Deutschland verlagern. Deshalb hat sich Gergö entschieden, zurück nach Ungarn zu gehen. Er hat das gegenüber uns sehr offen und ehrlich kommuniziert. Daher gehen wir im Guten auseinander, wenngleich wir ihn ungern ziehen lassen", sagt Passaus Sportvorstand Stefan Kurz. Sportlich konnte der Außenstürmer nicht vollumfänglich überzeugen: "Gergö hat ein riesiges Potenzial, das er immer wieder mal aufblitzen hat lassen. Allerdings hat er sich mit der körperbetonten Spielweise, die in der Landesliga Mitte an den Tag gelegt wird, schwer getan und hinzu ist die Sprachbarriere gekommen. Er war definitiv keine Enttäuschung, aber wir hätten uns ein bisschen mehr erwartet."



