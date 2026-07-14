Kurzer Schreck: Windhose bei Wormser Stadtmeisterschaft

Wormatia-Spieler Luca Graciotti (weißes Trikot) versucht den Schuss des Pfeddersheimers Maximilian Gumbs zu blocken. Hinten: Basiru Joof. – Foto: Christine Dirigo/pakalski-pres

Pfiffligheim. Auch in den beiden letzten Achtelfinals und im Viertelfinale gaben sich die Favoriten bei der 59. Wormser Stadtmeisterschaft beim Ausrichter SV Normannia Pfiffligheim keine Blöße und fuhren mehrfach Kantersiege ein. Erfreulich war für den Ausrichter auch der erneut gute Zuschauerzuspruch mit mehrmals mehr als 100 Fans.

Gut angenommen wurde laut Michael Kley, Vorstandsmitglied und Sportfinanzverwalter der Normannia, auch ein Projekt des SWFV, zu den Spielen Schiedsrichtergespanne zu senden. „Nachwuchskräfte werden gefördert, die Assistenten vom Verband bezahlt“, erläutert der 65-Jährige.