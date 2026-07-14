Kurzer Schreck: Windhose bei Wormser Stadtmeisterschaft

Pfiffligheim. Auch in den beiden letzten Achtelfinals und im Viertelfinale gaben sich die Favoriten bei der 59. Wormser Stadtmeisterschaft beim Ausrichter SV Normannia Pfiffligheim keine Blöße und fuhren mehrfach Kantersiege ein. Erfreulich war für den Ausrichter auch der erneut gute Zuschauerzuspruch mit mehrmals mehr als 100 Fans.
Gut angenommen wurde laut Michael Kley, Vorstandsmitglied und Sportfinanzverwalter der Normannia, auch ein Projekt des SWFV, zu den Spielen Schiedsrichtergespanne zu senden. „Nachwuchskräfte werden gefördert, die Assistenten vom Verband bezahlt“, erläutert der 65-Jährige.
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Aber einen großen Schrecken trugen einige auch davon. „Wir hatten zwischen den beiden Viertelfinals am Sonntag eine Windhose – etwa 30 Sekunden lang“, war Michael Kley allerdings heilfroh, dass keine Personen zu schaden gekommen waren. „Es wurden drei Zelte zerfetzt, eines haben zehn Mann des TuS Weinsheim versucht, noch festzuhalten. Aber alles ist wie Streichhölzer umgeknickt“, bedauerte er. Man sei jedoch versichert und habe bis zu den Viertelfinals am Dienstag und Mittwoch Zeit, um Ersatz zu beschaffen, atmete Kley ein wenig durch.
In den abschließenden Achtelfinals setzte sich Rhenania Rheindürkheim gegen SG Wiesoppenheim/Heppenheim mit 7:2 (3:0) durch. „Es war der richtige Einstieg ins Turnier“, freute sich Rhenania-Trainer Steffen Keller. „Die SG hat sich aber gut verkauft und uns auch das Leben schwer gemacht und wird in der B-Klasse sicher eine gute Rolle spielen.“ Beim 2:1 (0:1)-Erfolg über FT/Alemannia Worms vermochte der ASV Nibelungen Worms die Partie noch zu drehen. „Die Mannschaft hat Moral bewiesen und sich richtig reingekämpft“, lobte ASV-Vorsitzender Sascha Bauer.
„Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, umsetzen“, sprach TuS-Mittelfeldakteur Fabio Schmidt von einer guten Chancenverwertung und auch einem der Höhe nach verdienten Dreier. Tore: Kevin Bernhardt (3 Tore), Aday Kurt (3), Noah Pinel (2), Christoph Mayer.
„Ich bin sehr zufrieden über die kämpferische Leistung gegen die spielstarke Wormatia“, sagte TSG-Vorsitzender Rolf Emrich. VfR-Trainer Björn Weisenborn meinte: „Gegen die tief stehende TSG haben wir das Tempo vermissen lassen, aber wir hatten am Vormittag auch schon trainiert.“ Tore: Dominik Müller, Julius Britzius/Emanuel Rodriguez-Ibarra, David Boateng, Finn Scheufele, Basiru Joof.
„Die Weinsheimer hatten nur zwei Auswechselspieler“, fand Michael Kley eine Erklärung für das außergewöhnliche Resultat bei großer Hitze. Tore: Silas Schneider (4), Domenico Gagliardi (2), Christoph Braun (2), Mert Artan, Christian Seibert, Philipp Werle, Marvin Mirschberger, Lucas Vardaxis, Destiny Aigbedion, Niklas Voll.
Gar mit nur einem Spieler auf der Bank mussten die Nibelungen auskommen. „Wir haben die Tore schön herausgespielt“, freute sich Rhenania-Coach Steffen Keller. Tore: Dennis Thiel (2), Tom Dinger (2), Sebastian Desch (2), Jonas Werle, Robin Pelzl, Jannik Heydasch.