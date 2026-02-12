Kurzer, lauter Knall: Zwei Flutlichtmasten im Jahn-Sportpark gesprengt

Einer der vier Flutlichtmasten nach der Sprengung. Im Hintergrund der Berliner Fernsehturm. – Foto: Sebastian Räppold

Um 11:30 Uhr knallte es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Zwei Flutlichtmasten des großen Stadions, das sich seit Oktober 2024 im Abriss befindet, wurden am Donnerstagvormittag kontrolliert gesprengt. Nach zwei Warntönen und einer kurzen, lauten Detonation fielen die Masten auf der Haupttribünenseite Richtung Innenraum. Damit schreitet der Rückbau des Stadions voran.

Der Jahn-Sportpark soll zu einer inklusive Sportstätte umgebaut und ein neues Stadion errichtet werden. Die beiden auf Seiten des angrenzenden Mauerparks stehenden Flutlichtmasten bleiben. Sie werden allerdings nach dem Neubau nicht wieder in Betrieb genommen. Rund um den Jahn-Sportpark, der während der Sprengung ebenso wie das Gelände der Max-Schmeling-Halle gesperrt wurde, sammelten sich zahlreiche Schaulustige und Anwohner, die das kurze Spektakel verfolgten. Wenig später konnte der zuvor errichtete Sperrkreis wieder begangen werden.