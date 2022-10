Kurze Zeit im Amt Bei der SG Baal-Doveren war die Amtszeit von Trainer Daniel Fliegen nur kurz. Nach nur drei Spieltagen hatte er seinen Rücktritt erklärt.

Schon zuvor hatte der Vorstand sich mit der Situation beschäftigt. „Wir hätten auch reagiert“, sagt Hartmut Scheufen, Vorsitzender des in der SG federführenden SV Baal. Dabei ging es nicht um die sportliche Leistung. Nicht einverstanden war man bei der SG mit dem Verhalten des Trainers gegenüber Schiedsrichtern, das auch geahndet wurde. „Wir haben uns drei Dinge auf die Fahnen geschrieben: Disziplin, Respekt und Fairness“, erklärt Hartmut Scheufen. Da missfällt dem Vorsitzenden auch, dass die Mannschaft in der Kreisliga B 1 ganz unten in der Fairnesstabelle steht. Darüber wollte man mit den Spielern sprechen.

„Auch in der vergangenen Spielzeit hatten wir zu viele Karten kassiert“, sagt der Vorsitzende. Während Daniel Fliegen nun beim VfL 05 Aachen (Kreisliga B) als Trainer tätig ist, hat bei der SG Baal-Doveren Obmann Thorsten Berg kommissarisch das Traineramt übernommen. Berg war auch Fliegens Vorgänger. „Wir werden nichts übers Knie brechen“, so Scheufen zur Neubesetzung des Trainerpostens. In der kommenden Woche wird man sich bei der Vorstandssitzung mit dem Thema befassen. An den Ambitionen für die Zukunft möchte Scheufen grundsätzlich festhalten. Auf anderer Ebene betritt der SV Baal an diesem Samstag Neuland.