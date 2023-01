– Foto: Jörg Struwe

Kurze Winterpause für die Kicker des Heeslinger SC

Der Oberligist aus Heeslingen gönnt sich in diesem Jahr eine recht kurze Winterpause. Die Mannschaft von Lars Uder steigt bereits am 3. Januar in die Vorbereitung auf die verbleibenden Ligaspiele ein.

Am Sonnabend, 7. Januar, startet der HSC beim Hallenturnier des VfL Güldenstern Stade in Fredenbeck. Gegner bei diesem Hallenspektakel sind die Mannschaften aus Süderelbe, Gellersen und Harsefeld. Nach dem Intermezzo in der Halle stehen weitere Trainingseinheiten auf der Sportanlage in Sittensen an. Der erste Härtetest folgt am 15. Januar. Um 15 Uhr gastiert Bremen-Ligist SV Hemelingen in Sittensen. Spitzenduell der Liga am 5. Februar