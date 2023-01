Kurze Vorbereitungszeit für den SV Sonsbeck Oberliga: Am Montag kehren die Rot-Weißen auf den Platz zurück. Jens Jütten kommt als Scout dazu.

Am Freitag saß Heinrich Losing nochmals vor dem kompakten Vorbereitungsplan, um den letzten Feinschliff vorzunehmen. Der Coach des Oberligisten SV Sonsbeck sieht seine Spieler am Montagabend wieder. Um 19 Uhr beginnt die erste Trainingseinheit im neuen Jahr. Nicht mal vier Wochen später geht’s wieder um Punkte. Mit dem Knaller-Spiel beim KFC Uerdingen am Samstag, 4. Februar, 18 Uhr, startet der beste der drei Oberliga-Aufsteiger in die zweite Saison-Hälfte.