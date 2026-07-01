Kurze Vorbereitung beim Oberliga-Aufsteiger startet

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Der FC Holzhausen, Vizemeister der Verbandsliga Württemberg und Aufsteiger über die Relegation in die Oberliga Baden-Württemberg, startet am 8. Juli in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Nach kurzer Pause wartet ein kompaktes Programm mit Testspielen, WFV-Pokal, Trainingslager und dem Oberliga-Auftakt am 8. August. Zudem stehen erste Kaderbewegungen bereits fest.

Der späte Start ist die Folge der erfolgreichen Relegation, über die Holzhausen den Sprung in die Oberliga schaffte. Am 8. Juli beginnt das Team von Trainer Daniel Seemann mit dem Trainingsauftakt. Bereits am 12. Juli steht das erste Testspiel gegen die SG Empfingen an. Sechs Tage später folgt der Vergleich mit der TSG Tübingen, ehe der FCH am 21. Juli beim VfL Nagold antritt.

Kurz darauf beginnt bereits der Pflichtspielteil. Am 25. Juli ist die erste Runde im WFV-Pokal angesetzt. Vom 26. bis 30. Juli reist der Aufsteiger ins Trainingslager nach St. Valentin. Dort sollen Grundlagen gelegt, Abläufe geschärft und die neuen Spieler weiter integriert werden. Am 1. August könnte bei entsprechendem Weiterkommen die zweite Runde im WFV-Pokal folgen, bevor am 8. August der erste Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg wartet. Die Vorbereitung bleibt damit eng, aber klar strukturiert.

Personell hat Holzhausen bislang vier Zugänge vermeldet. Walter Vegelin kommt vom 1. CfR Pforzheim, Felix Hörmann vom TuS Ergenzingen und Leander Vochatzer vom SSV Reutlingen. Zudem kehrt Torhüter Niklas Klemenz von der TSF Dornhan zurück. Die Neuzugänge sollen dem Aufsteiger zusätzliche Qualität, Erfahrung und Breite für die höhere Spielklasse geben. Gerade nach dem Sprung über die Relegation wird es darauf ankommen, die Abläufe schnell zu festigen und die Belastung im Sommer sinnvoll zu steuern.