Kurze Sommerpause: Landesligist startet mit fünf Zugängen

– Foto: Marcel Becker

Der FC Union Heilbronn, Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist nach kurzer Sommerpause wieder ins Training eingestiegen. Vorgestern begann unter Trainer Robin Neupert die Vorbereitung auf die neue Saison, in der der FCU mit mehreren erfahrenen Zugängen und nach langer Landesliga-Abwesenheit angreifen will.

Mit dem Trainingsstart richtet sich der Blick beim FC Union Heilbronn auf eine neue sportliche Etappe. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Franken und der Rückkehr in die Landesliga wartet auf den Verein wieder ein anspruchsvolleres Niveau. Zuletzt spielte der FCU in der Saison 2010/11 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Damals endete die Runde auf Platz 16. Zuvor hatte der Verein mehrere Jahre in dieser Spielklasse verbracht und war dort unter anderem Dritter, Fünfter und Siebter geworden.

In den vergangenen Spielzeiten arbeitete sich Heilbronn Schritt für Schritt nach oben. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A3 Unterland 2017/18 etablierte sich der FCU wieder in der Bezirksliga. Dort folgten mehrere starke Platzierungen, darunter Rang drei, vier und zwei. In der Saison 2024/25 wurde Heilbronn in der Bezirksliga Franken Sechster, ehe nun mit Platz eins der Aufstieg gelang.