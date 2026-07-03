Kurze Sommerpause: Landesligist startet mit fünf Zugängen

Der FC Union Heilbronn, Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist nach kurzer Sommerpause wieder ins Training eingestiegen. Vorgestern begann unter Trainer Robin Neupert die Vorbereitung auf die neue Saison, in der der FCU mit mehreren erfahrenen Zugängen und nach langer Landesliga-Abwesenheit angreifen will.
Mit dem Trainingsstart richtet sich der Blick beim FC Union Heilbronn auf eine neue sportliche Etappe. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Franken und der Rückkehr in die Landesliga wartet auf den Verein wieder ein anspruchsvolleres Niveau. Zuletzt spielte der FCU in der Saison 2010/11 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Damals endete die Runde auf Platz 16. Zuvor hatte der Verein mehrere Jahre in dieser Spielklasse verbracht und war dort unter anderem Dritter, Fünfter und Siebter geworden.
In den vergangenen Spielzeiten arbeitete sich Heilbronn Schritt für Schritt nach oben. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A3 Unterland 2017/18 etablierte sich der FCU wieder in der Bezirksliga. Dort folgten mehrere starke Platzierungen, darunter Rang drei, vier und zwei. In der Saison 2024/25 wurde Heilbronn in der Bezirksliga Franken Sechster, ehe nun mit Platz eins der Aufstieg gelang.
Für die Landesliga-Saison hat Trainer Robin Neupert mehrere erfahrene Spieler dazubekommen. Tolga Kilic, Marco Romano und Mario Müller wechseln von der Sport-Union Neckarsulm zum FCU. Steven Neupert kommt von Türkspor Neckarsulm, Devin Colin Becker vom VfB Eppingen. Damit gewinnt der Aufsteiger Qualität, Erfahrung und zusätzliche Optionen für verschiedene Mannschaftsteile.
Auf der Abgangsseite stehen Gentian Hetemaj, der zu Aramäer Heilbronn wechselt, Adrian Heinle zur SpVgg Bayreuth, Chris Gahlert zum FC Kirchhausen und Salvatore Buttafuoco zum FSV Schwaigern. Zudem verlassen Diyar Batin in Richtung Türkspor Eppingen und Dion Kabashi zum SV Lohhof den Verein. Für den FCU geht es nun darum, die neuen Spieler schnell einzubinden und die Euphorie des Aufstiegs in die Vorbereitung mitzunehmen.