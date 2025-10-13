Kurze Hoffnung, klare Antwort

Schon vor dem Anpfiff standen die Vorzeichen für Steinach alles andere als gut. 08-Trainer Horst „Ede“ Grohmann musste auf mehrere Stammkräfte verzichten: Ferdi Yoro und Marlon Sperschneider fehlten gesperrt, Max Möller war erkrankt, und Christian Tzschach privat verhindert. Die Ersatzbank füllten Sebastian Linß, Jan Möller und Robert Brendtke – Akteure, die sonst in der Reserve oder bei den Alten Herren auflaufen. „Wir waren personell wirklich auf Kante genäht“, so Grohmann später. „Trotzdem wollten wir mutig auftreten und Fahner Höhe das Leben so schwer wie möglich machen.“

Fahner Höhe dominiert – Zopf trifft kurz vor der Pause

Der zweimalige Thüringenmeister nahm das Zepter von Beginn an in die Hand. Fahner Höhe bestimmte das Geschehen auf dem Fellberg, kombinierte sicher und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Lischke verzog nur knapp (40.), Harants Schuss prallte an den Pfosten (22.).Das einzige Manko der Gäste: die Chancenverwertung. „Es hätte zur Pause auch 0:3 für Fahner Höhe stehen können“, gab Grohmann offen zu. Das 0:1 fiel dann jedoch zu einem „unglücklichen Zeitpunkt“, wie der Steinacher Trainer befand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Zopf tief geschickt, setzte sich im Zweikampf durch und traf aus spitzem Winkel (45.).

Kurz Hoffnung – dann der schnelle Nackenschlag

Doch die zweite Hälfte begann wie gemalt für den Außenseiter: Nur 60 Sekunden nach Wiederbeginn war es ein langer Ball aus der Abwehr, infolgedessen Leipold im Strafraumgewühl zum umjubelten 1:1-Ausgleich (46.) einnetzte. Jetzt lag kurzzeitig Pokalatmosphäre in der Luft, Steinach schien plötzlich auf Augenhöhe. „Aber das schnelle 1:2 war für uns so etwas wie der Genickstoß“, beschreibt Grohmann die direkte Antwort der Gäste. Quasi vom Anstoß weg nutzte Norman Müller eine Unachtsamkeit in der Steinacher Defensive und stellte auf 2:1 (48.). In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, ohne dass Steinach noch einmal richtig gefährlich wurde. Zwischen der 69. und 72. Minute machten die Gäste schließlich alles klar: Erst traf Harant nach Vorarbeit von Trübenbach, dann revanchierte sich Harant per Querpass, den Trübenbach nur noch einschieben musste. Steinachs Torschütze Basti Leipold musste danach angeschlagen vom Platz, und Grohmann brachte die verbliebenen Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft und den Alten Herren. Ein Aufbäumen war nicht mehr möglich. Eichhorn-Nelson bewahrte Steinach mit einer Glanztat gegen Harants Freistoß (84.) vor dem fünften Gegentor, und kurz vor Schluss verpasste Brandau nur knapp (88.).

Versöhnlicher Ausklang bei Bratwurst und Bier

Nach dem Schlusspfiff gönnten sich Artur Machts und Horst „Ede“ Grohmann noch ein gemeinsames Bier und eine Bratwurst. Beide kamen dabei zu einem einheitlichen Fazit: „Natürlich wollten wir weiterkommen. Aber Fahner Höhe hat verdient gewonnen. Sie waren ein stärkerer Gegner als zuletzt, uns vor allem technisch überlegen. Letztendlich haben wir kämpferisch alles gegeben, waren fußballerisch aber unterlegen“, so Grohmann ehrlich. Trotz des klaren Ergebnisses blickt der Steinacher Trainer positiv nach vorn: „Wir waren uns einig, dass sich beide Vereine in ihrer Liga im oberen Drittel festbeißen wollen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Punktspiel nächste Woche. Heute haben wir gegen einen klar besseren Gegner verloren.“