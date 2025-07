Kurz vorm Saisonstart: Bayern Hof holt 2 Talente aus Sachsen

Innenverteidiger Skrabalek spielte in der Jugend beim Bischofswerdaer FV und beim SC Borea Dresden. Der 19-Jährige ist bereits nach Hof gezogen wo, er auch seine Ausbildung fortführen wird. "Laurenz hat als 18-Jähriger auch schon Spiele in der ersten Mannschaft gemacht. Er ist ein junger ehrgeiziger, zweikampfstarker Verteidiger", sagt Cheftrainer Henrik Schödel, der sich zugleich über seinen zweiten Defensivspieler freut. "Julius ist ein Linksfuß, der mit viel Engagement die linke Seite beackert – ein Spieler mit Perspektive."



Der ebenfalls 19-jährige Kinder ist auf der Position des linken Verteidigers zuhause. Ausgebildet wurde er in der Jugend des Chemnitzer FC und des FSV Zwickau. Er ist ebenfalls bereits nach Hof gezogen und wird ab Oktober in Bayreuth mit dem Studium beginnen. "Die beiden sind gut ausgebildete junge Spieler, die ihre ersten Schritte im Herrenbereich bei uns machen wollen. Beide verfügen über gutes Entwicklungspotenzial", sagt auch Spielleiter Thomas Popp. Die Hofer Bayern starten am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Würzburger FV in die neue Saison der Bayernliga Nord. Unruhe herrscht in diesen Tagen allerdings wegen der Suspendierung von Kapitän Nico Schmidt (>>>Hier geht`s zu den Hintergründen!).

Die bisherigen Zu- und Abgänge der SpVgg Bayern Hof (Stand 17.07.)