Kurz vorm Rückrundenauftakt: SSV Merten holt Ex-Regionalliga-Spieler

Kurios: Den Stein für den Transfer brachte ein Aufruf auf FuPa ins Rollen. Nachdem Abe aus Japan nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde der SSV Merten durch einen FuPa-Artikel über seine Vereinssuche auf ihn aufmerksam. „Daraufhin erhielt ich eine Vielzahl von Angeboten“, erklärt Abe, der keinen Hehl daraus macht, dass er gerne sofort in die Regionalliga zurückgekehrt wäre.

Umso akribischer arbeitete Abe zuletzt in Eigenregie an seinem Comeback. Er kehrte für Behandlungen mehrfach in seine Heimat Japan zurück und schob in Deutschland Sonderschichten. „Fast zwei Jahre lang habe ich mich in Eigenregie extrem diszipliniert. Ich habe im Grunde täglich trainiert – zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio und zusätzlich jeden Tag Einzel- oder Kleingruppentraining auf dem Platz. Mittlerweile ist die Verletzung vollständig verheilt, und ich bin bereit, wieder zu 100 Porzent anzugreifen“, zeigt sich der Neuzugang kämpferisch.

In Merten fand er hingegen das, was er nach der langen Pause suchte: „Unter allen Interessenten stach der SSV Merten deutlich hervor. Ich hatte das starke Gefühl, dass sie mich unbedingt verpflichten wollten. Trotz der Tatsache, dass ich fast zwei Jahre lang kaum Spielpraxis hatte, brachten sie mir großes Vertrauen entgegen.“ Dass die Formkurve stimmt, bewies er bereits im Testspiel gegen den Regionalligisten TuS Koblenz, als er sich prompt in die Torschützenliste eintrug.

Das Ziel ist klar: Die Rückkehr in die Regionalliga

Der SSV Merten, der die vergangene Spielzeit als Vizemeister abschloss, schielt auch in diesem Jahr nach oben. Für Abe ist die Tabellensituation – Merten liegt aktuell auf Rang fünf – kein Hindernis, sondern Motivation. „Ein weiterer entscheidender Grund für meine Wahl sind die Ambitionen des SSV Merten. Ich bin mit der klaren Absicht zu diesem Verein gekommen, meinen Teil dazu beizutragen“, stellt er klar.

Für den Japaner ist der Wechsel nach Merten eine klassische Win-win-Situation: „Sollten wir gemeinsam den Sprung nach vorne schaffen, wird das zweifellos den Stellenwert der gesamten Mannschaft sowie meine persönliche Bewertung als Spieler steigern. Ich bin fest entschlossen, für das Team und für meine eigene Entwicklung um die Meisterschaft zu spielen.“

Ob Abe bereits zum Rückrundenauftakt beim Derby gegen Bornheim die Fäden im Mertener Mittelfeld ziehen wird, bleibt abzuwarten.