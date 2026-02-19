Kurz vorm Rückrundenauftakt: SSV Merten holt Ex-Regionalliga-Spieler

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart in der Mittelrheinliga hat der SSV Merten noch einmal auf dem Transfermarkt gesetzt. Ab sofort verstärkt Toranosuke Abe ab sofort das Mittelfeld der Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic. Der 27-jährige Japaner ist am Mittelrhein kein Unbekannter und bringt die Erfahrung aus 13 Regionalliga-Einsätzen für den FC Wegberg-Beeck und den 1. FC Düren mit.
Trainer Kilic ist voll des Lobes für den Last-Minute-Neuzugang: "Er hat uns im Training und in den Testspielen absolut überzeugt. Er ist sportlich eine hochgradige Verstärkung, ich bin von seinen Skills begeistert. Er bringt hohes Tempo, sehr gutes Passspiel und – worauf ich sehr viel wert lege – kann ein Spiel lesen und sehr gut antizipieren."
Dass Abe in der Vorrunde ohne Verein war, ist auch seiner jüngsten Krankenhistorie geschuldet. Nach einer starken Phase beim FC Wegberg-Beeck warfen den technisch versierten Mittelfeldmann körperliche Rückschläge zurück. „Nachdem ich in der Saison 2023/24 für Wegberg-Beeck in der Regionalliga West aufgelaufen war, erlitt ich eine schwere Verletzung. Von diesem Zeitpunkt an prägten Behandlungen und die Rehabilitation mein Leben“, blickt Abe auf eine schwierige Phase zurück. Ein kurzes Intermezzo beim 1. FC Düren verlief aufgrund der Nachwirkungen nicht wie erhofft: „Ich war weit davon entfernt, mein wahres Leistungsniveau abzurufen.“
Umso akribischer arbeitete Abe zuletzt in Eigenregie an seinem Comeback. Er kehrte für Behandlungen mehrfach in seine Heimat Japan zurück und schob in Deutschland Sonderschichten. „Fast zwei Jahre lang habe ich mich in Eigenregie extrem diszipliniert. Ich habe im Grunde täglich trainiert – zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio und zusätzlich jeden Tag Einzel- oder Kleingruppentraining auf dem Platz. Mittlerweile ist die Verletzung vollständig verheilt, und ich bin bereit, wieder zu 100 Porzent anzugreifen“, zeigt sich der Neuzugang kämpferisch.
Kurios: Den Stein für den Transfer brachte ein Aufruf auf FuPa ins Rollen. Nachdem Abe aus Japan nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde der SSV Merten durch einen FuPa-Artikel über seine Vereinssuche auf ihn aufmerksam. „Daraufhin erhielt ich eine Vielzahl von Angeboten“, erklärt Abe, der keinen Hehl daraus macht, dass er gerne sofort in die Regionalliga zurückgekehrt wäre.
In Merten fand er hingegen das, was er nach der langen Pause suchte: „Unter allen Interessenten stach der SSV Merten deutlich hervor. Ich hatte das starke Gefühl, dass sie mich unbedingt verpflichten wollten. Trotz der Tatsache, dass ich fast zwei Jahre lang kaum Spielpraxis hatte, brachten sie mir großes Vertrauen entgegen.“ Dass die Formkurve stimmt, bewies er bereits im Testspiel gegen den Regionalligisten TuS Koblenz, als er sich prompt in die Torschützenliste eintrug.
Der SSV Merten, der die vergangene Spielzeit als Vizemeister abschloss, schielt auch in diesem Jahr nach oben. Für Abe ist die Tabellensituation – Merten liegt aktuell auf Rang fünf – kein Hindernis, sondern Motivation. „Ein weiterer entscheidender Grund für meine Wahl sind die Ambitionen des SSV Merten. Ich bin mit der klaren Absicht zu diesem Verein gekommen, meinen Teil dazu beizutragen“, stellt er klar.
Für den Japaner ist der Wechsel nach Merten eine klassische Win-win-Situation: „Sollten wir gemeinsam den Sprung nach vorne schaffen, wird das zweifellos den Stellenwert der gesamten Mannschaft sowie meine persönliche Bewertung als Spieler steigern. Ich bin fest entschlossen, für das Team und für meine eigene Entwicklung um die Meisterschaft zu spielen.“
Ob Abe bereits zum Rückrundenauftakt beim Derby gegen Bornheim die Fäden im Mertener Mittelfeld ziehen wird, bleibt abzuwarten.